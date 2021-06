Deputado Antônio Pedro pede que prefeito de Xapuri reabra Centro de Fisioterapia do município

O deputado estadual Antônio Pedro (DEM), em pronunciamento na sessão virtual de terça-feira, 8, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), cobrou da Prefeitura de Xapuri o retorno do atendimento no Centro de Fisioterapia do município.

O parlamentar alega que após um apelo feito pelos fisioterapeutas do local, que solicitaram a doação de materiais que ajudariam no atendimento de pacientes, o prefeito fechou o Centro e afastou os dois profissionais que atendiam no local.

“O apelo feito pelos fisioterapeutas não foi com a intenção de prejudicar a administração local, eles apenas pediram doações e eu fui uma das pessoas que se comoveu com a situação e doou. Em um momento em que tantas pessoas acometidas pela Covid-19 precisam desse suporte, um gestor municipal decidir fechar um Centro desse é inaceitável”, disse o democrata.

E acrescentou: “o prefeito precisa entender que o apelo dos profissionais daquele local foi feito em um momento de desespero. Imagina você estar diante de pacientes que precisam de atendimento e não poder ajudar pela falta de estrutura. A Prefeitura deveria agradecer que as pessoas se levantaram para abençoar o Centro. Agora, apesar de equipado, o local está fechado e os importantes atendimentos não estão podendo ser realizados. Faltou maturidade do gestor de Xapuri nessa questão. Peço que ele tenha sensibilidade e ajuda o povo de Xapuri como eles merecem”, finalizou. (Assessoria)