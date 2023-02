Deputado André Vale pede mutirão para atender crianças com necessidades especiais

Maior festival colaborativo de criatividade do mundo acontece desde 2018 e celebra a criatividade e a inovação com milhares de atividades gratuitas ao redor do mundo

Criado no Brasil em 2014, o Dia Mundial da Criatividade tornou-se uma iniciativa global a partir de 2018, ano em que a Organização das Nações Unidas aprovou a Resolução 71/284, estabelecendo o dia 21 de abril como Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Desde então, foram realizadas mais de 4.000 atividades em 146 cidades de 22 países com a participação de 80.000 pessoas e a distribuição de 100.000 bolsas de estudos para jovens e profissionais em transição de carreira.

Em 2023, o maior festival colaborativo de criatividade do mundo desembarca em Rio Branco nos dias 20, 21 e 22 de abril com o tema A Era dos Criadores de Impacto, promovendo uma série de atividades gratuitas de educação, cultura e entretenimento para acelerar o desenvolvimento econômico sustentável em nossa cidade. Nos últimos anos, a Economia de Criadores vem crescendo acima da média e transformando radicalmente o ciclo de criação, produção, distribuição e consumo de produtos e serviços em todo o mundo. Sendo assim, é fundamental ampliar o conhecimento de todos sobre a evolução deste ecossistema e seus impactos no desenvolvimento econômico, social e cultural sustentáveis.

Cada vez mais, crianças e adolescentes afirmam que ser um criador de conteúdo é um sonho para seu futuro profissional, mas qual é a influência e o impacto dos criadores de conteúdo na construção de um futuro mais sustentável e melhor para todos. Queremos ampliar o debate entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil sobre as ferramentas e aplicativos digitais; as empresas iniciantes que estão constantemente avançando em suas tecnologias; e as pessoas e empresas que apoiam o trabalho dos criadores e os ajudam a monetizá-lo, de videomakers e maquiadores a gerentes de negócios, contadores, consultores de branding e investidores.

“O Dia Mundial da Criatividade tem como propósito ​​conscientizar o mundo sobre o valor da criatividade como matéria-prima para a solução de problemas. Pautados nisso,a edição de 2023 terá como tema oficial “A Era dos Criadores de Impacto”. Com muito orgulho, podemos dizer que a nossa comunidade é formada por centenas deles e que, juntos, promoveremos o desenvolvimento humano e profissional de milhares de pessoas através da Revolução Criativa.”, afirma Lucas Foster, idealizador do Dia Mundial da Criatividade e diretor executivo da World Creativity Organization.

Em Rio Branco, a líder local responsável pelo Dia Mundial da Criatividade é Jane Vasconcelos, jornalista da acretv.net e que tem como responsabilidade ser a porta-voz do maior festival colaborativo de criatividade do mundo em nossa cidade e ajudando a organizar diversas atividades de interesse da população nos dias 20, 21 e 22 de abril sobre temas relevantes relacionados à criatividade e inovação.

“Ser aprovada pela Organização Mundial da Criatividade para trazer o Dia Mundial da Criatividade para Rio Branco, é um orgulho muito grande, mas só faz sentido se tivermos o apoio de voluntários, anfitriões, inspiradores e parceiros da nossa região que ajudem a transformar esse dia em um evento inesquecível. Afinal, as sociedades mais prósperas encorajam e utilizam a criatividade de todos os seus membros. Em abril, vamos potencializar nosso ecossistema criativo, focados na construção de um futuro melhor com muita criatividade e inovação”, declara Jane Vasconcelos, responsável pelo Dia Mundial da Criatividade em Rio Branco.

Em nossa cidade, a primeira edição aconteceu em 2022, de forma presencial e virtual, com mobilização de 18 inspiradores com histórias e contextos nas mais variadas áreas da sociedade, que apresentaram LIVES e vídeos produzidos. A realização contou, ainda, com 02 Podcasts, apresentação cultural de Capoeira, Grafitagem na praça, 02 shows musicais e aula criativa.

Se você quer fazer parte da realização do maior festival colaborativo de criatividade do mundo em Rio Branco, basta acessar o site www.worldcreativityday.com/brazil/, selecionar o nome da cidade e se inscrever até o dia 03/03/2023.

Mais informações pelo site www.worldcreativityday.com/brazil ou pelo e-mail [email protected]

Sobre o World Creativity Day (Dia Mundial da Criatividade)

O World Creativity Day é uma iniciativa da World Creativity Organization (Organização Mundial da Criatividade), organização responsável por difundir a marca World Creativity Day, que atua globalmente para aumentar a conscientização de indivíduos, organizações e governos sobre o valor da criatividade como matéria-prima para a solução de problemas e, por extensão, no desenvolvimento social, tecnológico e econômico sustentáveis em nosso século.

O World Creativity Day é uma comunidade global que reúne educadores, empreendedores criativos, líderes empresariais, tecnólogos, formuladores de políticas públicas, pesquisadores e outros agentes de mudança para promover e conectar iniciativas ​​em torno da criatividade, inovação, sustentabilidade e ações concretas para o desenvolvimento econômico, cultural e social.

O World Creativity Day respondeu aos pedidos do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre a Resolução 71/284 para chamar a atenção sobre a designação de 21 de abril como Dia Mundial da Criatividade e Inovação para todos os Estados Membros, organizações do sistema das Nações Unidas e outros organismos internacionais e internacionais. organizações regionais, bem como a sociedade civil, incluindo organizações não-governamentais e indivíduos.

Sobre o Dia da Criatividade no Acre

Em Rio Branco já estão sendo feitos os contatos, convites, e reuniões para mobilizar toda a comunidade. A equipe ja está trabalhando também na programação para os dias 20, 21 e 22 de abril. “”É uma honra liderar, a segunda edição do Dia Mundial da Criatividade no Estado. Nossa expectativa é conseguir dar visibilidade aos criativos acreanos gerando novas oportunidades, compartilhados histórias inspiradoras e ajudando na revolução criativa, afinal a criatividade faz parte da nossa vida”, finalizou Jane Vasconcelos, responsável pelo Dia Mundial da Criatividade no Acre.

