A implantação da Infovia, que interligará o Estado via Internet, a reestruturação do Polo Moveleiro de Tarauacá, a reestruturação da ZPE e soluções digitais que melhorem e agilizem a prestação dos serviços públicos foram temas tratados pelo deputado federal Alan Rick junto ao secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Abreu de Lima, em reuniões em Brasília, juntamente com o representante do governo na capital federal Ricardo França.

Alan Rick, Anderson e Ricardo se reuniram com o objetivo de unirem forças junto ao Governo Federal para a indicação de recursos e emendas parlamentares para os projetos da Infovia e dos polos industriais do estado, como o moveleiro de Tarauacá.

“Hoje a população do Acre sofre com problemas de conectividade e constantes interrupções nos serviços de Internet, principalmente no interior. A Infovia visa resolver o problema ao levar internet com qualidade e custos mais acessíveis para todos os municípios, inclusive os mais distantes”, explicou Anderson Lima.

Segundo o secretário, “a Infovia permitirá a interligação dos órgãos públicos via Internet em todos os municípios, melhorando o acesso aos serviços públicos, além de tornar o ambiente de negócios mais favorável em todo o Estado”. A iniciativa, explicou ele, será realizada por meio de uma rede de fibras óticas em parceria com pequenos provedores de Internet do estado.

Já o projeto de reestruturação do Polo Moveleiro de Tarauacá abrange a construção de um galpão coletivo em concreto armado para a implantação de 20 marcenarias, uma estufa e uma área coberta para depósito de matéria prima. O objetivo é regularizar o funcionamento das marcenarias e movelarias do município, melhorar as condições de operação e fortalecer o setor com a geração de emprego e renda no município.

“Sei da importância da industrialização do estado e farei todas as ações políticas necessárias à concretização desses projetos para a geração de emprego e renda no Acre”, disse Alan Rick.

