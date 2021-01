O deputado federal Alan Rick (DEM) reuniu-se da tarde de quinta-feira, 14, – juntamente com o deputado estadual Antônio Pedro, também do DEMOCRATAS, e o presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), Francineudo Costa -, com o superintendente regional do Banco do Brasil, Márcio Carioca. Na pauta, a reestruturação anunciada pelo BB que culminará com o fechamento de três agências bancárias, a conversão de mais três agências em postos de atendimento, e uma em “Loja Mais Banco do Brasil”.

“Foi uma agenda muito importante. Pontuamos nossa preocupação com essas mudanças e ouvimos sobre o plano de reorganização operacional do Banco, que prevê o fechamento de 112 agências em todo Brasil. No Acre temos uma realidade diferente, principalmente no interior. Solicitamos ao superintendente que reconsidere o fechamento dessas agências”, disse o deputado.

De acordo com informações de Márcio Carioca, as agências nos municípios de Xapuri, Mâncio Lima e Feijó serão transformadas em postos de atendimento. No município do Bujari a unidade bancária será convertida em “Loja Mais Banco do Brasil”. Já a agência da Avenida Ceará, em Rio Branco; da Catedral, em Cruzeiro do Sul; e a de Assis Brasil terão suas atividades encerradas.

“Com relação as agências que serão convertidas em postos de atendimento, temos a preocupação de que os serviços sejam precarizados. O superintendente Márcio nos assegurou que os serviços prestados permanecerão os mesmos, frisando que a diferença será a troca do gerente geral, por um gerente de relacionamento”, falou.

Outro ponto questionado pelo deputado foi a possibilidade de ocorrer demissões. “Tivemos a garantia do Márcio Carioca que nenhum funcionário será demitido. Todos serão realocados em outras unidades bancárias dentro ou fora do Acre, salvo aqueles que aderirem ao Programa de Desligamento Extraordinário (PDE)”.

Ao fim da reunião Alan Rick e Antônio Pedro encaminharam ofícios à Superintendência Regional do Banco do Brasil solicitando que as agências de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Assis Brasil permaneçam de portas abertas, dada a importância do serviço ofertado a comunidade.

“Encaminhei um ofício à Superintendência Regional do Banco solicitando que as agências no Acre não sejam afetadas. Um canal de diálogo foi aberto e estamos trabalhando para que o resultado seja o mais favorável à nossa população. Agradeço ao Márcio Carioca que nos recebeu com muita atenção”, finalizou.

