Deputado Alan Rick destina R$ 22 milhões de sua emenda de bancada para melhorias em vias urbanas e ramais

O deputado federal Alan Rick (DEM) tem sido o principal parceiro do Governo do Acre na bancada federal. Em sete anos de mandato, somente na área da saúde já destinou mais de R$ 110 milhões em emendas e recursos extras. Na educação foram mais de R$ 64 milhões e mais de R$ 14,5 milhões na área da segurança pública.

Recentemente, o parlamentar anunciou a destinação de R$ 22 milhões de sua emenda de bancada ao governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre – Deracre, para a pavimentação e recuperação de vias urbanas e melhoramento de ramais.

“Por meio desses recursos serão realizadas obras de infraestrutura nas vias urbanas e ramais. O Deracre vai trabalhar nos bairros recapeando e pavimentando ruas, construindo calçadas e sarjetas. Nos ramais serão muitas ações como piçarramento, construção de pontes, instalação de bueiros, terraplanagem, sistema de drenagem e galerias”, disse o deputado.

Entre os municípios contemplados estão Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Capixaba, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Acrelândia e outros.

Na capital acreana, um dos pontos beneficiados será a Transacreana. Em recente visita a Comunidade Vila Verde, – onde conversou com os moradores locais e representantes da comunidade Santa Luzia e ramais do Centrinho, Noca, Castanheira, Jacaré e Liberdade -, o deputado ouviu as principais demandas.

“Por meio de minhas emendas via DERACRE estarei ajudando as comunidades da Transacreana. Será realizado um recapeamento nos pontos mais críticos da estrada. Além disso, vamos buscar alcançar também os ramais com obras de raspagem, piçarramento, drenagem, bueiros, até a construção de pontes e galerias, conforme a necessidade de cada localidade”, disse o parlamentar.

O Segundo Distrito de Rio Branco também receberá melhorias. A previsão é que as obras sejam realizadas em 23 ruas, em bairros diferentes, somando 5 km no total. Ao destacar as obras na região, o presidente da Associação dos Moradores do 2º Distrito, Rodrigo Carlos falou sobre o compromisso do deputado com as demandas da localidade.

“O deputado Alan Rick tem sido um grande parceiro. É um parlamentar sério e atento as necessidades das comunidades mais pobres dessa cidade. A maior prova é essa, por meio de suas emendas muitas pessoas terão ruas adequadas para transitar. Melhorando a trafegabilidade, consequentemente, temos melhorias nas áreas de Segurança Pública, Saúde, Educação, Esporte e Lazer. E tudo isso é o que queremos para as famílias em nossa cidade, nosso Estado”, disse Rodrigo.

Somente para Rio Branco o deputado já destinou mais de R$ 50 milhões em emendas e recursos extras que foram investidos em melhorias nas áreas da Saúde, Educação, Segurança Pública aquisição de equipamentos para o fortalecimento da agricultura familiar e mais.

Pelo apoio ao município, o vereador Francisco Piaba (DEM) destaca: “importante ressaltar a atuação do deputado em Rio Branco, especialmente no fortalecimento da área da produção. A destinação de emendas e recursos extras tem sido de fundamental importância para o desenvolvimento de nossa cidade. E esses R$ 22 milhões de sua emenda de bancada irão ajudar ainda mais. Se tem um deputado compromissado com o acreano é o Alan Rick”, falou o vereador.

Parlamentares municipais agradecem

O trabalho realizado ao longo dos sete anos de mandato fez com que a população acreana o considerasse o deputado que mais trabalha pelo Acre. No geral, Alan Rick já destinou R$ 296.929.447,00, distribuídos entre os municípios acreanos, Governo do Acre, entidades, nacional, MPT, UFAC e IFAC.

“Agradeço ao deputado Alan Rick pela parceria, pelo seu excelente trabalho prestado a todo povo acreano, em especial nossa querida cidade Cruzeiro do Sul. A emenda destinada para recuperação de vias urbanas e ramais irá beneficiar muitas famílias, principalmente as que moram na zona rural. Iremos trabalhar cada vez mais para atender os interesses e necessidades de nosso povo. Que Deus continue lhe abençoando Deputado Alan, e que seu trabalho continue fluindo para o bem de nosso Estado e de nossa sociedade”, disse o vereador Noeca (DEM), de Cruzeiro do Sul.

“O município de Capixaba tem um enorme sentimento de gratidão ao deputado Alan Rick. Ele tem ajudado muito nossa cidade com a destinação de recursos, o que tem proporcionado os avanços que tanto desejamos. Agradeço ao deputado pelo olhar diferenciado a Capixaba. Ele tem feito a diferença entre os políticos acreanos. Nos sentimos representados por ele em Brasília”, disse o vereador Amilton (DEM), de Capixaba.

“O deputado Alan é um parceiro do povo. Sempre atento aos anseios da população acreana. Das demandas que já apresentei ao deputado, ele já destinou quase R$ 2 milhões, que serão investidos na reconstrução de uma escola, piçarragem e recuperação de ramais, construção de calçadas, fortalecimento da Casa de Farinha. Ele é trabalhador!”, disse o vereador Zé do Bó (DEM), de Plácido de Castro.

(Assessoria)