A deputada Vanda Milani (Solidariedade), juntamente com Diego Paulista(coordenador da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio-SEPA,no município de Capixaba), Joais Santos( ex-prefeito do município ) e o vereador Gedeão Santos- esteve esta quarta-feira,29,reunida em Rio Branco com o presidente do Depasa (Departamento Estadual de Água e Saneamento),Josenil Costa Chaves.

O objetivo da visita foi para tratar da emenda extra orçamentária de autoria da deputada já devidamente empenhada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional no valor de R$ 700 mil a ser aplicada, por indicação de Diego Paulista, no abastecimento de água dos projetos de assentamento Campo Alegre e Nova Promissão, no município de Capixaba. A deputada solicitou empenho no sentido de cumprimento dos prazos nos tramites exigidos para abertura da licitação para o início da execução da obra que deverá ser realizada pelo Governo do Estado através do Depasa.

Benefício

A execução da proposta ,de acordo com a deputada, visa melhorar a qualidade de vida das populações beneficiadas dos assentamentos.Com isto, fica assegurada a consequente redução de índices de doenças de veiculação hídrica,além de aumentar a segurança alimentar com a disponibilização de água potável e a capacidade e arranjos produtivos das famílias de produtores rurais locais atendidas pelo projeto. ”Nosso esforço é no sentido de fortalecer a produção do campo de forma a propiciar o aumento da renda familiar, melhoria da qualidade de vida social, econômica e saúde que a água pode acrescer na vida diária das pessoas, sobretudo nos locais onde a escassez do líquido dificulta as atividades laborais e o bom desempenho da agricultura e quotidiano da comunidade”, garantiu a deputada

