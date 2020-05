Um intenso serviço de investigação dos policiais civis da Delegacia de Combate ao Narcotráfico – DENARC resultou na prisão de V.S.S. de 19 anos e na apreensão de cerca de 2,5 kg de maconha prensada na manhã desta quinta-feira, 7, na Rodoviária Internacional de Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com o delegado coordenador da DENARC, Karlesso Nespoli, a mulher, que trabalha como mula do tráfico (quem transporta substancia entorpecente para organizações criminosas mediante o pagamento), foi abordada pelos agentes da narcóticos no momento em que desembarcava de um ônibus que vinha da capital rondoniense, Porto Velho, no terminal rodoviário de Rio Branco, e a droga foi encontrada em sua bagagem.

“Estamos investigando uma rede de pessoas que são cooptadas para atuarem como transportadores e que trazem o material entorpecente de outros centro para o Acre e na manhã de hoje logramos êxito em prender mais uma mula do tráfico. Estamos alerta a esse tipo de crime e não vamos recuar”, avisou Nespoli.

Diante da situação de flagrante a jovem recebeu voz de prisão e encaminhada à sede da especializada onde aguarda para prestar depoimento. A intenção dos investigadores é saber qual seria o destino da droga na capital acreana.

