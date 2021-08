De cara nova, site do Detran disponibiliza mais de 40 serviços ao público

Com o objetivo de viabilizar os serviços ofertados ao público, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) repaginou o site do órgão, que agora oferta mais de 40 serviços ao cidadão.

Facilitando o acesso aos serviços, o Detran quer diminuir o tempo de espera para os atendimentos, tendo em vista que o usuário consegue resolver sua situação de forma online e poupando tempo.

A grande novidade do novo site é a mudança da plataforma de Autoatendimento, que migra para o Portal de Serviços. Ao ofertar mais serviços, o atual sistema facilita o acesso dos usuários tanto no cadastro quanto nos atendimentos.

“Por meio dessa atualização, o site passa a otimizar o número de atendimentos e proporciona mais comodidade e rapidez nos serviços. No Portal de Serviços o cidadão pode solicitar o atendimento que deseja, sem precisar se dirigir ao órgão”, ressalta Taynara Martins, presidente do Detran/AC.

Novo Portal de Serviços

Nesta parte do site o cidadão encontra serviços nos segmentos de Veículos, Habilitação, Agendamento e Infração. Para acesso a alguns deles, além do preenchimento dos dados solicitados, o usuário precisa efetuar login no campo superior direito do portal.

Na página inicial é possível acessar os serviços mais procurados, como emissão de débitos de veículo, consulta ao Sistema Nacional de Gravame, solicitação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, segunda via de habilitação, consulta de imagens de autos de radar e agendamentos de serviços e vistoria.