Sebrae estimula parcerias entre pequenos negócios

Além de apoiar e capacitar as micro e pequenas empresas locais, o Sebrae no Acre busca incentivar a parceria entre os pequenos negócios que possuem similaridade, para estimular a união entre as empresas e melhorar os resultados de ambos os negócios.

Uma dessas parcerias aconteceu entre a Stefany Pires, da Meu Queijinho, e a Rosângela Minhos, da empresa Rose Minhos – Delícias da Fazenda, além de compartilharem matéria prima, elas compartilham experiencias e conhecimentos adquiridos nas consultorias do Sebrae.

A Stefany é queijeira e possui a empresa há cerca de um ano, ela revela que a parceria com Rosangela tem ido além dos negócios. “A gente se encontrou não só como empreendedoras, mas como amigas, como pessoas que têm uma proximidade e foi muito legal saber que através do Sebrae eu consegui ser espelho para alguém, ajudar a dona Rose de uma forma positiva, de motivá-la a não desistir dos negócios dela”, disse.

De acordo com Jorge Mazer, analista do Sebrae no Acre, essa interação é importante para que os empreendedores possam ter contato com a realidade do ambiente de negócios, trocar conhecimentos e possam motivar um ao outro. Ele também destaca ligações como a de Stefany e Rosangela.

“Quando a gente acha pessoas como elas é muito legal, ter essa troca de experiências, essa interação entre os clientes, que fortalece não só o cliente, mas a gente como realizador de trabalho, como incentivador, como pessoas que desenvolvem planos de ações para ajudar a caminhada de cada um deles. É fundamental a gente ter essa interação, está sendo muito produtivo”, declarou Mazer.

A empresa da Rosângela é fruto de uma consultoria realizada no Sebrae após a indicação de uma amiga. Ela relata que durante o atendimento descobriu diversas possibilidades para o próprio negócio e se diz confiante.

“Para fazer tudo certinho eu precisei da consultoria do Sebrae, e o apoio da Stefany para mim foi muito importante. É um começo não muito fácil, e eu ainda estou aprendendo, mas eu tenho certeza de que vou conseguir. Estou desenhando a empresa na minha cabeça, com várias coisas que não tinha pensado antes, e vai dar tudo certo”, afirmou a empresária.