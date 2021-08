Governo do Acre valoriza 249 militares da PM e Corpo de Bombeiros ao honrar calendário de promoções

O estacionamento do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, foi o local escolhido para uma grande cerimônia de formatura e de promoção de praças e oficiais da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC). Com a presença do governador Gladson Cameli, autoridades e familiares, 249 profissionais alcançaram mais uma importante ascensão na carreira, nesta segunda-feira, 30.

A administração de Cameli demonstra mais uma vez seu empenho e respeito com a valorização dos servidores públicos estaduais. No caso dos militares das duas corporações, desde o início da atual gestão, o calendário de promoções vem sendo rigorosamente cumprido, evitando que algum agente de Segurança Pública seja prejudicado e motivando-os a cumprir com ainda mais disposição sua função de salvaguardar a sociedade acreana.

Em seu discurso, o chefe de Estado relembrou a precariedade em que se encontravam as forças policiais, bem como a desmotivação de seus aguerridos profissionais. Nos últimos anos, a realidade tem sido outra. Em pouco mais de dois anos e meio, mais de 700 profissionais foram contratados, além da reforma de batalhões e aquisição de equipamentos e veículos novos.

Sobre o evento, Cameli argumentou que o seu maior desejo é poder atender os principais anseios dos funcionários públicos do Acre. Para o governador, esses profissionais são os protagonistas do sucesso do Estado e merecem ser honrados pelos excelentes serviços prestados à população, nos 22 municípios.

“Gostaria muito de ser reconhecido como o governador dos servidores públicos. Sei que o maior sonho de todos eles é crescer em sua carreira e é isso que temos procurado fazer no dia a dia, não só na segurança, mas em todas as áreas. Hoje, estamos beneficiando 249 militares. Sabemos dos desafios, mas apesar de tudo que estamos enfrentando, temos valorizado esses verdadeiros guerreiros, que estão 24 horas por dia nas ruas protegendo as nossas famílias”, enfatizou Gladson.

Somente na Polícia Militar, houve a promoção de 203 profissionais. O comandante-geral da instituição, coronel Paulo César Gomes, parabenizou o comprometimento de Gladson Cameli com a tropa. “Vemos o compromisso do governador com essas promoções e observem que são números expressivos, quase dez por cento do nosso atual efetivo da ativa está sendo promovido de uma só vez e isso motiva bastante os nossos policiais”, declarou.

Já no Corpo de Bombeiros, 46 oficiais foram reconhecidos por obedecerem critérios de antiguidade ou merecimento. “Este é um momento de festa para as duas instituições, que festejam a promoção de vários oficiais e praças. A promoção traz ao militar um leque de maior responsabilidade, em que ele está apto a ocupar novos postos, sempre com o objetivo de poder contribuir com a população”, disse o comandante-geral da corporação, coronel Carlos Batista.

Militares comemoram graduação

A colocação da nova divisa no fardamento por parte de familiares e amigos dos graduados é o ponto alto da formatura. O momento foi de muita celebração para o agora segundo tenente Paulo Ricardo Cardoso. “Depois de 27 anos de carreira, este é um momento de vitória. Como profissional, estou pronto para exercer novas missões na Polícia Militar”, enfatiza.

Outro policial promovido foi Isaac Gonzaga Ferreira. Na profissão há quase 22 anos, o militar assumiu a patente de primeiro sargento durante a solenidade. “Esse é um momento muito especial na vida do militar e cada graduação que alcançamos representa mais responsabilidade”, conta.

O que eles disseram

“O governo tem investido muito na Segurança Pública. São contratações de mais policiais, novas viaturas e reformas dos batalhões em todo o estado. Todos os 24 deputados da Assembleia Legislativa têm feito a sua parte, ajudando a aprovar projetos importantes, que muito tem ajudado nossos militares.”

“Na Assembleia Legislativa, temos apresentado vários projetos para melhorar a vida dos militares, que merecem todo o amparo do Estado porque arriscam suas próprias vidas para defender a sociedade.”

“Admiro cada um dos senhores, porque são os guardiões da honra, da lei e da justiça. Parabenizo ainda o governador Gladson Cameli por ter respeitado todas as datas de promoções em sua gestão.”

“Sou capitão da reserva e só quem recebe uma insígnia em sua farda sabe a honra que isso representa para quem serve a nossa pátria e à população. Por isso, gostaria de parabenizar todos os militares que estão sendo promovidos nesta bela formatura.”