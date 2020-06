Morte de Nunes ocorreu em frente a sua casa localizada no Beco do Buriti, na Capital

Com Juruá Online

O líder e um dos fundadores da facção Bonde dos 13, Nunes Pereira de Assunção, de 30 anos, foi executado a tiros na manhã desta segunda-feira (29) em frente a sua casa localizada no Beco do Buriti, na divisa dos bairros Recanto dos Buritis e Santa Inês, no segundo distrito de Rio Branco.

Em Cruzeiro do Sul, membros do Comando Vermelho (CV) comemoraram a morte do rival com queima de fogos na cidade, que teve duração de quase 20 minutos. A ação iniciou por volta das 19 horas e foi registrada em bairros como Cohab, Remanso, Cruzeirinho, dentre outros

