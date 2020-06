Cerca de 10 homens armados invadiram mais duas residências no residencial e roubaram moradores

André Saraiva da Costa, de 34 anos, foi morto a tiros e Gerdeildo dos Santos Anoran, 36, foi ferido com três disparos de arma de fogo, na Travessa do Sol, no Residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, a ação foi efetuada por cerca de 10 homens fortemente armados, que saíram de uma área de mata que fica na divisa do Conjunto Habitacional Cidade do Povo e o residencial.

Na primeira ação, os criminosos invadiram a casa de uma pastora evangélica para matar o filho da religiosa, na primeira rua do residencial, mas o jovem escapou pulando o muro da residência.

Em seguida, o grupo foi até Travessa do Sol e invadiram a casa de André Saraiva da Costa. O homem foi executado na frente de própria esposa. A mulher saiu ilesa. O corpo de Saraiva foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames.

Após efetuarem o crime, os bandidos foram até a casa de Gerdeildo dos Santos Anoran e feriram o homem com três tiros, sendo um na mão, um na orelha e outro no abdômen. Ele foi socorrido por terceiros e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Segundo Distrito, em seguida foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

Ainda segundo os populares, os bandidos invadiram mais duas residências no residencial e roubaram vários objetos dos moradores. Após a ação, os bandidos fugiram pela área de mata.

Policiais militares estiveram no residencial e colheram informações sobre os criminosos, porém, mesmo após buscas pela região, nenhum suspeito foi encontrado até o momento. A motivação, segundo a polícia, seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

