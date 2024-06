Cruzeiro do Sul registra 12 casos de violência doméstica em dois dias

Em um desses incidentes, a Polícia Militar não conseguiu acessar o local devido às condições das vias, mas a vítima foi socorrida por familiares e o agressor contido pelos parentes e preso posteriormente.

Nesse final de semana em Cruzeiro do Sul, a Polícia Militar atendeu 12 ocorrências relacionadas à violência doméstica. Dos 12 casos, 2 resultaram em flagrantes, com os agressores sendo levados à delegacia. A maioria dos crimes ocorreu no perímetro urbano do município.

Em um desses incidentes, a Polícia Militar não conseguiu acessar o local devido às condições das vias, mas a vítima foi socorrida por familiares e o agressor contido pelos parentes e preso posteriormente.

“Foi um final de semana bem trágico em todo o estado, com casos graves em Feijó e Rio Branco, onde tivemos vítimas fatais de violência doméstica. Aqui também foram muitos casos, o que é muito triste para todos nós e para toda a comunidade acreana”, afirmou o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edvan Rogério.

