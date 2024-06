Proxima quarta-feira (12), acabar a campanha, Acre alcança apenas 5% da meta de vacinação contra a poliomielite

Após um mês da demissão de do ex-diretor Antônio Aguilar. e nos últimos dias, a Federação dos Trabalhadores da Saúde Pública e a Central dos Trabalhadores Departamentais (COD) deram às autoridades até está segunda-feira, 10 de junho

O Governo de Pando, através do Serviço Departamental de Saúde (Sede), nomeou o médico Jaeques Guerra Montero como novo diretor do Hospital Roberto Galindo de Cobija, em substituição a José Antonio Aguilar que renunciou há um mês devido a vários processos judiciais e dívidas milionárias que enfrenta A instituição.

Parabenizamos o Dr. Jaeques Guerra Montero, pela sua nomeação como novo Diretor do Hospital “Roberto Galindo Terán” de Cobija. Através da secretaria, Sede Pando, onde parabenizamos o profissional Pandino, onde terá importante responsabilidade com novo desafio profissional. A Sede Pando, se encontram confiantes com a experiência e dedicação do novo diretor, onde será fundamental para melhorar os cuidados de saúde da população de Cobija; expressou o governador do departamento, Regis Richter, através das redes sociais.

A nomeação do novo diretor ocorreu no começo desta semana, após um mês da demissão de do ex-diretor Antônio Aguilar. e nos últimos dias, a Federação dos Trabalhadores da Saúde Pública e a Central dos Trabalhadores Departamentais (COD) deram às autoridades até está segunda-feira, 10 de junho, para nomear o novo diretor, caso contrário, alertaram para mobilizações;

A reclamação surgiu em meio à crescente preocupação com a falta de liderança no principal hospital de segundo nível que atende todo o departamento. “Muitos se expressaram, acredito que negativamente durante a campanha, de que a saúde seria a prioridade, mas vemos que o nosso hospital continua sem diretor. Queremos ser claros, até segunda-feira (10 de junho) deve haver um novo diretor nomeado, caso contrário ativaremos mobilizações”, tinha enfatizou o executivo do COD, Kiffer Vinique.

O Hospital Roberto Galindo de segundo nível de Cobija é fundamental para o atendimento à saúde dos pacientes de todo o departamento de Pando, porém enfrenta dívidas milionárias e diversos processos judiciais, até o risco de prisão preventiva, o que obrigou o anterior diretor a renunciar ao cargo.

