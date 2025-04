CRO-AC abre concurso com 2 vagas imediatas e 390 para cadastro de reserva; salários chegam a R$ 4 mil

Edital conta com apenas duas vagas imediatas e mais de 300 vagas para cadastro de reserva. As oportunidades são para funções administrativas, contabilidade, tecnologia da informação, entre outras

O Conselho Regional de Odontologia do Acre (CRO-AC) está com inscrições abertas para um concurso público que oferece duas vagas imediatas e 390 oportunidades para cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até 5 de junho exclusivamente pelo site do Instituto Quadrix, banca organizadora do certame.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 22 de junho, em Rio Branco. O edital contempla oportunidades para nível médio, técnico e superior, com salários entre R$ 1.684,78 e R$ 4.011. As cargas horárias previstas no certame variam entre 20 e 40 horas semanais.

Sete cargos estão disponíveis, distribuídos em diferentes áreas. Mais detalhes sobre as funções, requisitos e etapas do concurso podem ser consultados no edital oficial, disponível no site da Quadrix.

Confira:

Assistente Administrativo (cadastro de reserva) – 40h – R$ 2.021,73

Fiscal (cadastro de reserva) – 40h – R$ 2.628,26

Técnico em Tecnologia da Informação (cadastro de reserva) – 20h – R$ 1.684,78

Advogado (cadastro de reserva) – 20h – R$ 3.144,92

Analista Administrativo (cadastro de reserva) – 40h – R$ 2.807,96

Assessor de Comunicação (1 vaga imediata) – 20h – R$ 2.246,37

Contador (1 vaga imediata) – 40h – R$ 4.011

