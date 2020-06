Edson Oliveira Gonçalves, de 39 anos, foi morto com 8 tiros, na tarde desta quinta-feira (11), no Ramal do Polo Geraldo Flemeng, na região do Calafate, em Rio Branco. De acordo com a polícia, a vítima estava em liberdade condicional. Ele e a esposa foram vítimas de um sequestro.

Segundo informações da polícia, o casal teve a residência invadida por dois homens no Ramal do Benfica, na região da Vila Acre, e foram colocados dentro de um carro de cor branca. Quando o veículo passava pelo ramal do Polo Geraldo Flemeng, a mulher conseguiu abrir a porta e se jogar, e em seguida correu para dentro de uma área de mata.

O marido, ao tentar sair do veículo, acabou sendo atingido com 8 disparos de arma de fogo, que acertou as costas, o peito e a cabeça da vítima, que teve o corpo abandonado pelos bandidos no ramal. Após a ação, os criminosos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Edson já estava sem vida.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários