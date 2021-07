Criminoso tenta assaltar policial e acaba preso após troca de tiros e cair de telhado em Rio Branco

Um assaltante que não teve o nome divulgado acabou preso após trocar tiros com um policial e cair de um telhado, na noite desta quinta-feira (8), no rua Eucalipto, no bairro Castelo Branco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o policial estava próximo à própria residência quando foi abordado por um bandido que anunciou o assalto com uma arma de fogo. Rapidamente o policial também sacou sua pistola e disparou várias vezes contra o criminoso. O bandido ainda realizou cerca de 4 tiros contra o agente de segurança.

Ao tentar fugir, o meliante entrou em uma residência e começou a correr por cima dos telhados das casas. O policial pediu reforço e foram enviadas equipes do Giro e a Rotam, além de policiais militares do 1° Batalhão. Em seguida foi feito um cerco policial até capturar o criminoso, que acabou caindo de cima de um dos telhados e se machucou.

Na abordagem foi encontrado com o assaltante um revólver calibre 38 com 6 munições, sendo que 4 deflagradas e 2 intactas. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao homem, que foi algemado e em seguida levado para a viatura do Bope e conduzido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Após receber os atendimentos necessários, o bandido foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla) e responderá por tentativa de assalto, tentativa de homicídio (por ter realizado vários disparos contra o policial) e porte ilegal de arma de fogo. Após todos os procedimentos do flagrante, ele ficará à disposição da Justiça.