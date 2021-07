Agricultor é ferido com 7 tiros e fica em estado grave após ser vítima de emboscada

O agricultor Jamescleide dos Santos Alves, 41 anos, foi ferido com 7 tiros, na noite desta quinta-feira (8), no km 58 da Rodovia AC-40, mais conhecida como Estrada de Plácido de Castro, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da esposa da vítima, Jamescleide tinha saído de casa para olhar um incêndio que estava próximo à cerca da propriedade rural dele, mas ao se aproximar o local, foi ferido com 7 tiros, sendo 6 nas costas e um na face. Ao ouviram os disparos, familiares do agricultor foram até a cerca e viram o homem já caído baleado.

Rapidamente os familiares colocaram a vítima em um carro às pressas para o Hospital Ary Rodrigues, no município de Senador Guiomard, onde o homem deu entrada pelo setor de emergência, mas com a gravidade dos tiros, foi necessário estabilizar a saúde de Jamescleide e encaminhar o agricultor para o pronto-socorro de Rio Branco.

No caminho ao hospital na capital acreana, foi necessário acionar a ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os procedimentos de intubação e terminou o trajeto ao PS de Rio Branco. O estado de saúde da vítima é considerado grave.

O caso será investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard.