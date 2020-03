Populares ao verem as vítimas feridas as encaminharam em um veículo a Unidade de Pronto Atendimento do bairro.

Duas ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e conduziram os feridos ao Pronto Socorro de Rio Branco, todos em em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do criminoso, saíram em busca de prendê-lo, mas o autor do crime não foi encontrado.

O caso será investigado pelos os Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

