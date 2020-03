A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) confirma que cinco casos suspeitos para coronavírus estão sendo investigados neste momento no estado.

As idades das pessoas testadas variam entre 24 e 65 anos e estão em situação estáveis, de quarentena em casa, enquanto aguardam os resultados dos exames que estão sendo realizados pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux na Fundação Hospitalar do Estado do Acre (Fundhacre), em Rio Branco.

“Todas essas pessoas estavam fora do estado e resolveram fazer os exames porque apresentavam os sintomas da covid-19 [como é chamada a doença]”, explica Tania Bonfim, responsável pela área técnica de Influenza e Coronavírus da Sesacre.

O primeiro foi um jovem estudante de 27 anos que compareceu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, na noite deste sábado, 14, apresentando febre, coriza e tosse.

Outros três, uma pensionista de 65 anos, uma servidora pública de 37 e um estudante de 24 anos se dirigiram ao Hospital de Urgência e de Emergência de Rio Branco, o Huerb, enquanto que o quinto e último, um rapaz de 27 foi a uma clínica particular.

“Essas pessoas estão em casa, de quarentena e à espera dos resultados dos exames. Por estarem com os sintomas, terem chegado recentemente de viagem, mas estarem estáveis, não precisaram ser internadas, mas serão monitoradas em casa por técnicos da atenção básica em saúde, de competência do município”, informa Glória Nascimento, chefe do DVS.

As coletas de material, enviadas para o Centro de Infectologia Charles Mérieux, devem estar prontas até o final da noite deste domingo, 15. Mas uma parte também foi enviada ao Laboratório Central de Saúde Pública do Acre para envio ao Instituto Evandro Chagas, no Pará.