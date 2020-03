Acontece na manhã desta segunda-feira, dia 16, uma reunião com toda equipe da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre, juntamente com o governador Gladson Cameli, onde tem como pauta principal, de ações contra o vírus CodVid-19.

Apesar de ser registrados casos suspeitos de infecções do vírus, todos foram descartados nos últimos, deixando o estado do Acre, fora dos registros nacional sem a confirmação e mortes. No Braisl, alguns estados já atestaram para positivo em algumas pessoas.

Até o momento e somente após a reunião, irão informar com que será realizado como prevenção, principalmente nas região de fronteira com a Bolívia que já decretou estado de atenção sanitária nas fronterias e o Peru também já estaria realizando trabalhos da mesma forma.

Mais informações a qualquer momento.



