Craques do Futuro enfrenta o América Mineiro fora de casa no Brasileiro Sub-20
A equipe das Craques do Futuro enfrenta o América Mineiro nesta quarta, 11, a partir das 13 horas(hora Acre), na Arena Frimisa, em Santa Luzia, Minas Gerais, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Os dois times estrearam de maneira bem diferente no torneio e para as acreanas o confronto significa recuperação. Craques com mudanças A técnica Neila Rosas comandou um …
Idoso de 77 anos espera mais de 1 hora por atendimento do Samu após atropelamento por moto na Cidade do Povo
O idoso José Barroso Braga, de 77 anos, foi vítima de um atropelamento por moto na tarde desta terça-feira (10), na Rua Franco Silva, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com informações de testemunhas, José estava conversando com amigos em um comércio localizado na Rua Franco Silva. Quando começou a chover, o idoso, para evitar se molhar, saiu correndo para atravessar a rua e voltar para casa, que fica em frente ao estabelecimento comercial. Ao não olhar para os dois lados da via, acabou sendo atropelado por um homem ainda não identificado, que trafegava em uma motocicleta modelo Mottu, de cor preta.
Com o impacto, o idoso foi arremessado e caiu violentamente, batendo a cabeça contra o asfalto. Ele sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza leve e também teve um ferimento na testa.
Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, segundo moradores, a ambulância demorou cerca de uma hora para chegar ao local do acidente.
Após a chegada da equipe de suporte básico, o idoso foi imobilizado, recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.
O Policiamento de Trânsito foi acionado, esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi liberada e entregue ao motociclista, que permaneceu no local e prestou socorro à vítima.
A reportagem teve acesso a um vídeo gravado por um morador da região que mostra a preocupação de populares com o estado de saúde do idoso e também a reclamação pela demora no atendimento, considerando que a vítima é uma pessoa idosa.
Uma fonte ligada ao Samu, que preferiu não se identificar por medo de represálias, relatou que parte das ambulâncias da frota estaria em estado precário e outra parte fora de circulação para manutenção em uma oficina que presta serviços ao órgão. Segundo a fonte, no momento da ocorrência não havia ambulâncias disponíveis, e até mesmo as duas unidades de suporte avançado estariam empenhadas em outros atendimentos.
Ainda de acordo com a fonte, a ambulância de suporte básico que normalmente permanece na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito estaria sendo mantida na sede do Samu, localizada na Rua José de Melo, no bairro Bosque. A mudança teria ocorrido porque o espaço de repouso da equipe de socorristas na unidade está sem ar-condicionado.
Moradores do Conjunto Habitacional Cidade do Povo afirmam que há anos reivindicam a presença fixa de uma ambulância do Samu na UPA da região. Segundo eles, o pedido sempre recebe como justificativa a distribuição das viaturas conforme critérios de quantidade por região da cidade. A explicação, no entanto, não é aceita pela comunidade, que afirma que a área registra alto índice de acidentes e ocorrências policiais.
Após reunião com Aécio em Brasília, Bocalom aguarda resposta do PSDB para definir pré-candidatura ao governo
Encontro em Brasília foi positivo, mas presidente nacional da sigla pediu prazo para decidir; nos bastidores, partido também negocia apoio a Alan Rick
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu na tarde desta terça-feira (10), em Brasília, com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, para tratar de sua filiação à sigla e o lançamento de sua pré-candidatura ao governo do Acre em 2026. O movimento ocorre após Bocalom ter sido convidado a se retirar do Partido Liberal (PL), legenda pela qual pretendia disputar o Palácio Rio Branco.
De acordo com o secretário de Comunicação da Prefeitura, Ailton Oliveira, que acompanhou a conversa, ainda não houve definição concreta sobre o ingresso do prefeito no partido.
“Não foi decidido nada até o momento. Aécio pediu alguns dias para tomar uma decisão. O que posso afirmar é que a reunião foi muito positiva”, explicou Oliveira em entrevista exclusiva.
O secretário acrescentou que o PSDB deve fornecer uma resposta em breve ao prefeito, que aguarda uma definição partidária para dar sequência ao seu projeto político.
Disputa nos bastidores
Enquanto negocia com Bocalom, o PSDB também avalia um outro caminho. Nos bastidores, discute-se a possibilidade de a legenda se unir à base de apoio da pré-candidatura do senador Alan Rick (Republicanos) ao governo estadual. O próprio Alan Rick afirmou, também nesta terça, que as conversas com os tucanos estão avançadas.
“Conversei com o PSDB e nós estamos construindo uma chapa para bater o martelo. E essa chapa está sendo feita. As conversas estão bem adiantadas. É só isso que posso dizer no momento”, declarou o senador.
Questionado sobre uma possível aliança com Bocalom, Alan Rick disse que o prefeito seria bem-vindo ao seu grupo, mas afirmou que nunca conversou com ele sobre o assunto.
A decisão final da direção nacional do PSDB deverá influenciar diretamente o cenário sucessório no Acre, definindo se o partido seguirá com o nome de Bocalom ou se integrará a aliança em torno de Alan Rick.
MDB oficializa aliança com Mailza na quinta-feira e afirma que Jéssica Sales não resiste a ser vice
Líder da sigla na Aleac, Tanizio Sá diz que ex-deputada é “soldada do partido” e está à disposição para o que for melhor para o grupo
O líder do MDB na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Tanizio Sá, anunciou nesta terça-feira (10) que a vice-governadora Mailza Assis fará uma visita à sede da sigla na próxima quinta-feira (12) para oficializar a aliança política. O movimento deve sacramentar a união do partido em torno da pré-candidatura de Mailza ao governo do Estado.
Durante conversa com jornalistas que cobrem as sessões da Casa, Tanizio também rebateu informações de que a ex-deputada Jéssica Sales estaria resistente a compor a chapa como candidata a vice-governadora. De acordo com o deputado, Jéssica sempre se colocou à disposição do partido e não tem interesse pessoal na definição.
“Ela é uma soldada do partido. Sempre se portou como alguém que trabalha pelo coletivo. Ela não defende interesses pessoais. Não tem resistência a ser indicada como vice e está, como sempre esteve, à disposição do partido”, declarou Tanizio.
A declaração contraria rumores de que a ex-deputada federal teria preferência por disputar uma vaga ao Senado, o que não encontra respaldo na posição oficial da sigla.
Tanizio Sá afirmou ainda que os emedebistas já iniciaram a organização da reunião que vai receber o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis para consolidar a aliança. O encontro está marcado para quinta-feira (12), na sede do MDB.
“Estaremos aguardando a visita e sabemos que o MDB é uma sigla importante, organizada e que pode ajudar muito na aliança com a vice-governadora Mailza”, completou o deputado.
