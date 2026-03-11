Cotidiano
Craques do Futuro enfrenta o América Mineiro fora de casa no Brasileiro Sub-20
A equipe das Craques do Futuro enfrenta o América Mineiro nesta quarta, 11, a partir das 13 horas(hora Acre), na Arena Frimisa, em Santa Luzia, Minas Gerais, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Os dois times estrearam de maneira bem diferente no torneio e para as acreanas o confronto significa recuperação.
Craques com mudanças
A técnica Neila Rosas comandou um treinamento leve nesta terça, 10, no CT do América Mineiro, e vai realizar mudanças no time acreano. Contudo, a treinadora deixou para divulgar as titulares somente momentos antes da partida.
“Algumas peças não funcionaram na partida de estreia e vamos mudar. Teremos um time mais forte na marcação”, declarou Neila Rosas.
Trio mineiro
Francielly Fernanda Lima apita América Mineiro e Craques do Futuro. Erica Mara da Silva e Andressa Oliveira serão as auxiliares.
Secretaria de Agricultura promove curso de formação de barista para cafeicultores e técnicos acreanos
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realiza nos dias 10 e 11 um curso de formação de barista, profissional especializado no preparo e na extração do café. A iniciativa é voltada a produtores rurais e técnicos da cadeia produtiva do café.
A capacitação é realizada em Rio Branco, no auditório da Seagri, e tem como objetivo fortalecer a qualidade e a valorização do grão produzido no estado, permitindo que produtores e técnicos aprofundem conhecimentos sobre extração, preparo e análise sensorial da bebida, além de técnicas utilizadas no preparo de cafés especiais.
Nesta primeira etapa, o curso é destinado a produtores atendidos pela Seagri e indicados pelo Sebrae, reunindo 12 cafeicultores de diferentes municípios acreanos, entre eles Acrelândia, Porto Acre, Rio Branco, Brasileia, Xapuri, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Os participantes atuam na produção de cafés especiais.
Para o produtor Lucas Santos, de Brasileia, a capacitação representa uma importante iniciativa de qualificação para aprimorar conhecimentos e agregar valor ao produto.
“Isso é uma oportunidade muito grande para nós, produtores. Além de produzir o café, estamos tendo a chance de aprender mais sobre o trabalho no pós-colheita e entender melhor o grão que estamos entregando ao consumidor. Esse conhecimento ajuda a valorizar ainda mais o nosso café e melhorar as oportunidades de comercialização”, destacou.
A programação também incluirá um momento de capacitação voltado aos técnicos que acompanham a cadeia produtiva do café no estado, fortalecendo o suporte prestado aos produtores e contribuindo para o desenvolvimento do setor.
A formação é ministrada pela barista Helga Andrade, de Minas Gerais, reconhecida nacionalmente por sua atuação na área de cafés especiais.
“Ao aprender sobre o trabalho do barista, os produtores passam a conhecer melhor o próprio café e entender qual perfil de consumidor é atendido por cada produto. Isso contribui para agregar mais valor à produção, fortalecer o reconhecimento do café do Acre e estimular o sentimento de pertencimento dos produtores, permitindo que a cafeicultura do estado evolua e leve esse café para diferentes regiões do Brasil e do mundo”, afirmou.
A engenheira agrônoma Michelma Lima, responsável pelo Núcleo da Cafeicultura da Seagri, ressalta que a formação também contribui para aproximar os produtores do consumidor final.
“Esse curso é essencial, porque aproxima quem produz de quem consome. Os produtores aprendem métodos de extração e preparo que permitem apresentar o café da melhor forma, valorizando ainda mais o produto cultivado no estado”, explicou.
Segundo Michelma, os cafeicultores acreanos já vêm se destacando pela qualidade da produção. “Nossos produtores já estão obtendo cafés de qualidade superior. O curso vem justamente para fortalecer esse processo, ajudando a expressar na xícara os sabores e aromas diferenciados desses grãos e ampliando as oportunidades de valorização no mercado”, acrescentou.
A secretária de Estado de Agricultura, Temyllis Silva, observou que iniciativas como essa contribuem para fortalecer ainda mais a cafeicultura acreana e ampliar as oportunidades para os produtores.
“A ideia é fortalecer cada vez mais a cultura do café no estado. É uma atividade que vem crescendo muito e ganhando adesão dos produtores. Com iniciativas como o curso de qualidade do café, promovido pelo governo do Estado, conseguimos agregar valor à produção e impulsionar a cafeicultura acreana”, ressaltou.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
FADE atualiza calendário de eventos e próxima competição será o Open de Wrestling
Depois da realização da Seletiva para o Campeonato Brasileiro de Vôlei Sub-18 nesse fim de semana, em Cruzeiro do Sul, a Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE) atualizou o calendário de eventos para a atual temporada. A próxima competição será o Open de Wrestling no dia 21 deste mês nas categorias Sub-14 e 18.
“Temos um calendário com muitas competições e em todos os meses do ano a FADE vai promover atividades. Esse é um passo importante para o crescimento do esporte escolar do Estado”, afirmou o presidente da FADE, João Renato Jácome.
Inscrições até o dia 15
As inscrições para o Open de Wrestling poderão ser realizadas até o próximo dia 15.
“Vamos fazer a competição nos dois naipes e estamos trabalhando para termos um número de estudantes/atletas expressivo”, declarou João Renato Jácome.
Idoso de 77 anos espera mais de 1 hora por atendimento do Samu após atropelamento por moto na Cidade do Povo
O idoso José Barroso Braga, de 77 anos, foi vítima de um atropelamento por moto na tarde desta terça-feira (10), na Rua Franco Silva, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com informações de testemunhas, José estava conversando com amigos em um comércio localizado na Rua Franco Silva. Quando começou a chover, o idoso, para evitar se molhar, saiu correndo para atravessar a rua e voltar para casa, que fica em frente ao estabelecimento comercial. Ao não olhar para os dois lados da via, acabou sendo atropelado por um homem ainda não identificado, que trafegava em uma motocicleta modelo Mottu, de cor preta.
Com o impacto, o idoso foi arremessado e caiu violentamente, batendo a cabeça contra o asfalto. Ele sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza leve e também teve um ferimento na testa.
Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, segundo moradores, a ambulância demorou cerca de uma hora para chegar ao local do acidente.
Após a chegada da equipe de suporte básico, o idoso foi imobilizado, recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.
O Policiamento de Trânsito foi acionado, esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi liberada e entregue ao motociclista, que permaneceu no local e prestou socorro à vítima.
A reportagem teve acesso a um vídeo gravado por um morador da região que mostra a preocupação de populares com o estado de saúde do idoso e também a reclamação pela demora no atendimento, considerando que a vítima é uma pessoa idosa.
Uma fonte ligada ao Samu, que preferiu não se identificar por medo de represálias, relatou que parte das ambulâncias da frota estaria em estado precário e outra parte fora de circulação para manutenção em uma oficina que presta serviços ao órgão. Segundo a fonte, no momento da ocorrência não havia ambulâncias disponíveis, e até mesmo as duas unidades de suporte avançado estariam empenhadas em outros atendimentos.
Ainda de acordo com a fonte, a ambulância de suporte básico que normalmente permanece na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito estaria sendo mantida na sede do Samu, localizada na Rua José de Melo, no bairro Bosque. A mudança teria ocorrido porque o espaço de repouso da equipe de socorristas na unidade está sem ar-condicionado.
Moradores do Conjunto Habitacional Cidade do Povo afirmam que há anos reivindicam a presença fixa de uma ambulância do Samu na UPA da região. Segundo eles, o pedido sempre recebe como justificativa a distribuição das viaturas conforme critérios de quantidade por região da cidade. A explicação, no entanto, não é aceita pela comunidade, que afirma que a área registra alto índice de acidentes e ocorrências policiais.
