Craques do Futuro enfrenta o América Mineiro fora de casa no Brasileiro Sub-20

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realiza nos dias 10 e 11 um curso de formação de barista, profissional especializado no preparo e na extração do café. A iniciativa é voltada a produtores rurais e técnicos da cadeia produtiva do café.

A capacitação é realizada em Rio Branco, no auditório da Seagri, e tem como objetivo fortalecer a qualidade e a valorização do grão produzido no estado, permitindo que produtores e técnicos aprofundem conhecimentos sobre extração, preparo e análise sensorial da bebida, além de técnicas utilizadas no preparo de cafés especiais.

Nesta primeira etapa, o curso é destinado a produtores atendidos pela Seagri e indicados pelo Sebrae, reunindo 12 cafeicultores de diferentes municípios acreanos, entre eles Acrelândia, Porto Acre, Rio Branco, Brasileia, Xapuri, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Os participantes atuam na produção de cafés especiais.

Para o produtor Lucas Santos, de Brasileia, a capacitação representa uma importante iniciativa de qualificação para aprimorar conhecimentos e agregar valor ao produto.

“Isso é uma oportunidade muito grande para nós, produtores. Além de produzir o café, estamos tendo a chance de aprender mais sobre o trabalho no pós-colheita e entender melhor o grão que estamos entregando ao consumidor. Esse conhecimento ajuda a valorizar ainda mais o nosso café e melhorar as oportunidades de comercialização”, destacou.

A programação também incluirá um momento de capacitação voltado aos técnicos que acompanham a cadeia produtiva do café no estado, fortalecendo o suporte prestado aos produtores e contribuindo para o desenvolvimento do setor.

A formação é ministrada pela barista Helga Andrade, de Minas Gerais, reconhecida nacionalmente por sua atuação na área de cafés especiais.

“Ao aprender sobre o trabalho do barista, os produtores passam a conhecer melhor o próprio café e entender qual perfil de consumidor é atendido por cada produto. Isso contribui para agregar mais valor à produção, fortalecer o reconhecimento do café do Acre e estimular o sentimento de pertencimento dos produtores, permitindo que a cafeicultura do estado evolua e leve esse café para diferentes regiões do Brasil e do mundo”, afirmou.

A engenheira agrônoma Michelma Lima, responsável pelo Núcleo da Cafeicultura da Seagri, ressalta que a formação também contribui para aproximar os produtores do consumidor final.

“Esse curso é essencial, porque aproxima quem produz de quem consome. Os produtores aprendem métodos de extração e preparo que permitem apresentar o café da melhor forma, valorizando ainda mais o produto cultivado no estado”, explicou.

Segundo Michelma, os cafeicultores acreanos já vêm se destacando pela qualidade da produção. “Nossos produtores já estão obtendo cafés de qualidade superior. O curso vem justamente para fortalecer esse processo, ajudando a expressar na xícara os sabores e aromas diferenciados desses grãos e ampliando as oportunidades de valorização no mercado”, acrescentou.

A secretária de Estado de Agricultura, Temyllis Silva, observou que iniciativas como essa contribuem para fortalecer ainda mais a cafeicultura acreana e ampliar as oportunidades para os produtores.

“A ideia é fortalecer cada vez mais a cultura do café no estado. É uma atividade que vem crescendo muito e ganhando adesão dos produtores. Com iniciativas como o curso de qualidade do café, promovido pelo governo do Estado, conseguimos agregar valor à produção e impulsionar a cafeicultura acreana”, ressaltou.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

