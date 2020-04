Joscíres Ângelo, utilizou o termo “Mortessário”, no bom senso coletivo” para falar das aglomerações de pessoas e dos casos confirmados na cidade de Xapuri.

Acompanhado com preocupação as últimas notícias no estado, como os casos no município de Xapuri, do Covid-19, um dos professores mais respeitados da regional do alto acre, professor Joscíres Ângelo, vê com muita preocupação o aumenta da transmissão comunitária do coronavírus na princesinha do acre, nas últimas 24 horas.

Com uma população de pouco mais de 19 mil habitantes, a cidade da região do Alto Acre, Xapuri, tem preocupado pela velocidade em que vem confirmando casos de Covid-19 nos últimos dias. Em mais uma publicação no perfil da prefeitura, o gestor da cidade, Ubiracy Vasconcelos (PT-AC), disse que já são 9 casos até a tarde de ontem quarta-feira (23).

Apesar das tentativas diárias da prefeitura em passar esses dados em Boletim Epidemiológico, divulgados na página oficial da gestão, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou apenas três casos no município. Ao todo, são 354 casos contabilizados no estado, via boletim, com 9 casos confirmado nas últimas 24 em Xapuri, o professor postou na internet sua indignação em relação aos moradores que vem desrespeitando os dados da secretaria municipal, com relação aos três casos envolvendo os bombeiros da cidade e os outros seis de uma mesma família.

Além disso, 93 pessoas que tiveram contato com os pacientes positivos estão sendo monitoradas na princesinha do acre com preocupação.

Veja sua postagem, via Facebook:

Na sua reclamação inserida na rede, via facebook, professor e ex-secretario municipal Joscíres Ângelo, demonstrar a sua indignação e surpresa com a e referindo desprezo por parte da população desavisado com os casos na Princesinha do Acre, em seu post, o professor Joscíres pede para que todos sejam estudado pela a National Aeronautics and Space Administration (NASA) ou Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço da agência do Governo Federal dos Estados Unidos, em relação as novas medidas de prevenção do coronavírus no município, o professor Joscíres, afirmou que as ações servem para induzir a mudança de hábitos daqueles que estão brincando com o Covid-19.

No entanto, ele frisa que ‘nada melhor que a consciência coletiva e educação dos munícipes mude. O post (Facebook), foi publicado nesta quinta-feira, 30. Depois que subiu para nove o número de casos do coronavírus no município, segundo à secretaria de saúde municipal, sendo 3, confirmados pela Sessacre.

Joscíres Ângelo, utilizou o termo “Mortessário”, no bom senso coletivo” para falar das aglomerações de pessoas e dos casos do Covid-19, confirmados na cidade de Xapuri. O professor tem muita procuração com o município e pede que os órgãos responsáveis pela a fiscalização seja mais severa e que o decreto controla o licenciamento de eventos públicos e privados como está na sua publicação, como deu para entender.

Professor Joscíres Ângelo, afirma que, mesmo em situações que não demandem mais de 3 pessoas confirmada e seis em análise, deve com responsabilidade existir o bom senso coletivo no município. Também comentou a importância da atuação da secretario municipal nas ações de fiscalização, comentando que o município de Xapuri nem vaga no cemitério tem para quem morrer, imagine estrutura para atender uma demanda dessa natureza.

Opiniões, comentários e sugestão do Posts! Vejam:

Barreiras

Antes mesmo da cidade ter casos da doença, o prefeito já tinha tomado algumas medidas. No começo deste mês, a prefeitura instalou duas cercas de madeira nas laterais da rodovia AC-485, conhecida como Estrada da Borracha, que ia do meio-fio até a cerca da propriedade de cada lado.

Em outro vídeo, o gestor disse que a equipe estava sofrendo represálias e, por isso, Xapuri se uniu a Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasiléia, para unificar as decisões na região.

As prefeituras determinam toque de recolher diário das 22h às 5h e proíbem a aglomeração de pessoas em espaços públicos, como ruas, calçadas e praças. O decreto autoriza a dispersão ou condução de populares pelas forças policiais e agentes de saúde em caso de descumprimento. Prefeito de Xapuri fez pronunciamento nas redes sociais

Disse. “Com essa evolução, precisamos mais do que nunca da compreensão da população, precisamos que cumpram os decretos, as determinações. Se nós não tomarmos essas medidas de isolamento social, nós teremos uma grande epidemia e grandes preocupações no futuro. Nós teremos mortes e isso é que estamos tentando evitar. Então, respeitem os decretos”, falou ao lembrar também do toque de recolher na cidade.

Medidas para combater o coronavírus



– Todos os eventos com mais de 10 pessoas devem ser cancelados, incluindo eventos religiosos

– Eventos públicos acima de 100 pessoas deverão ser suspense, incluindo aulas em escolas e universidades públicas.

– Suspensão de visitas nas unidades prisionais do Estado

– Suspensão de férias de todos os servidores de saúde do estado

– Obrigatoriedade da higienização dos meios de transporte público pelo menos uma vez ao dia

– Solicitação de suspensão dos voos internacionais do Acre para Anac e Anvisa, entre outras.

O Governador Gladson Cameli prorrogou, até o dia 15 de maio, a suspensão das aulas nas escolas das redes pública e privada do Acre. Os estudantes estão sem aulas desde o último dia 17 de março, após a confirmação dos primeiros caso de coronavírus no estado.

A decisão foi tomada durante reunião por videoconferência, na quarta-feira (29), entre representantes da Secretaria Estadual de Educação, da prefeitura de Rio Branco e da rede privada de educação básica e ensino superior.

Aulas à distância

O Comitê Operativo de Emergência (COE) do Ministério da Educação (MEC) discutiu as primeiras ações contra o coronavírus durante reunião na última segunda-feira, 16, e definiu a publicação de portaria, ainda nesta semana, que permitirá a flexibilização de aulas no sistema federal de ensino para modalidade a distância durante 30 dias.

O novo coronavírus

O Covid-19 é causado pelo coronavírus Sars-Cov-2.

Por que se chama coronavírus?

O nome “corona” se deve à coroa de espinhos que o envolve. Esses espinhos estão envolvidos por uma camada de gordura – retirada das próprias células humanas. Ele entra nessa capa de gordura para invadir outras células. Sem esta fina capa de gordura, o coronavírus morre.

Como é a transmissão do coronavírus?

Os coronavírus são transmitidos por ar e por mucosas. O vírus sobrevive bastante tempo em gotículas de espirro e tosse. Para evitar contaminação por meio das gotículas, recomenda-se ficar a pelo menos um metro e meio de pessoas com tosse ou espirrando.

O vírus também está em gotículas aerossóis. Elas são tão minúsculas e finas que ficam suspensas no ar, e contaminam principalmente pessoas que estão em ambientes fechados com ar condicionado.

Veja as recomendações da OMS para prevenir o novo coronavírus:

Lave as mãos frequentemente

Lave as mãos regularmente com álcool em gel ou com água e sabão. O álcool e o sabão matam vírus que podem estar nas mãos.

Mantenha distância social

Mantenha ao menos um a dois metros de distância entre você e pessoas que estejam tossindo ou espirrando. O vírus do Covid-19 é transmitido por gotículas que estão nos corrimentos nasais e saliva. A distância entre pessoas com sintomas de gripe evita que as gotículas cheguem a você.

Evite ficar tocando os olhos, nariz e boca

As mãos tocam todos os tipos de superfície e podem pegar vírus. Uma vez contaminadas, as mãos podem transferir o vírus para os olhos, nariz e boca. De lá, o vírus pode entrar no organismo e adoecer você.

Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar

Quando estiver rodeado de pessoas, cubra a boca com a dobra do cotovelo ao espirrar ou tossir. Também é possível usar lenços, que devem ser descartados prontamente depois do uso – dobre-os com a parte usada para dentro, a fim de evitar que o vírus se espalhe.

Se você tiver febre, tosse e dificuldade em respirar, ligue para o posto de saúde

Se você está se sentindo mal, fique em casa. Caso tenha sintomas como febre, tosse e dificuldade em respirar, ligue para o posto de saúde mais próximo. A partir da ligação, os agentes de saúde indicarão o que você deve fazer: se deve ficar em casa, se encaminharão um profissional, ou se você pode ir a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou Hospital.

Quais os sintomas do novo coronavírus?

Os sinais do novo coronavírus se assemelham ao de uma gripe comum:

– Febre

– Tosse seca

– Cansaço

– Dificuldade para respirar em alguns casos

– Pode haver dores no corpo

– Congestão nasal

– Coriza

– Dor de garganta

– Há casos de diarreia

– Pode haver infecção do trato respiratório inferior, como nas pneumonias.

Há pessoas que não desenvolvem nenhum sintoma.

Período médio de incubação: cinco dias, com intervalos que chegam a 12 dias – período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.

