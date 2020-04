As equipes da Sepa têm reforçado que, mesmo com a pandemia de Covid-19, o agronegócio no estado não para, superando a logística desafiadora e os cuidados das pessoas envolvidas para que não haja risco de contaminação pela doença

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), tem realizado o projeto Pecuária Mais Eficiente, que conta com a distribuição de 450 toneladas de calcário para produtores de 16 municípios com o intuito de melhorar a produção bovina no estado com aprimoramento do pasto, além de fortalecer aqueles que fazem consórcio com lavoura.

O projeto utiliza recursos do Programa REM/KfW no Acre, beneficiando 16 produtores pequenos e médios rurais com unidades demonstrativas de até 10 hectares, um em cada município, de Assis Brasil a Tarauacá. Cada produtor recebe 20 toneladas de calcário e a expectativa é que a produção salte das atuais 6 arrobas de boi por hectare para até 12 arrobas.

________________

A distribuição do calcário nas unidades demonstrativas já começou nesta semana, onde serão beneficiados os produtores selecionados nos municípios de Bujari, Plácido de Castro e Acrelândia.

________________

O secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo, destacou que esse é um projeto vitrine, para apresentar desde o pequeno ao grande pecuarista as vantagens de se trabalhar bem o solo de pastagem que resulte em um grande ganho da atividade. A pecuária é um dos principais pontos do agronegócio acreano, e aprimorá-la faz parte da agenda para o setor no governo Gladson Cameli.

“Estamos distribuindo esse calcário para correção do solo e recuperação das áreas de pastagens. Este projeto tem como objetivo levar tecnologia e assistência técnica ao pequeno e médio criador de bovinos, visando o aumento de produtividade do seu rebanho. Estamos falando de praticamente dobrar o ganho das arrobas por hectare em um ano. É um ganho real que pode expandir o setor e assim gerar mais emprego e renda no estado, objetivos principais do nosso governador Gladson Cameli”, conta o secretário.

As equipes da Sepa têm reforçado que, mesmo com a pandemia de Covid-19, o agronegócio não para, superando a logística desafiadora e os cuidados das pessoas envolvidas para que não haja risco de contaminação pela doença.

Além das unidades demonstrativas, o governo pretende expandir a assistência técnica do projeto Pecuária Mais Eficiente para todos aqueles que tiverem interesse no aumento da produção, levando os ganhos para um número ainda maior de produtores rurais.

A distribuição do calcário nas unidades demonstrativas já começou e ainda nesta semana serão beneficiados os produtores selecionados nos municípios de Bujari, Plácido de Castro e Acrelândia.

Comentários