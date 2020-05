O vírus covid-19 como todos sabem, não escolhe classe social, profissão, cor, religião, etc. O combate para que o contágio não se espalhe por parte dos profissionais da saúde tem seu preço, as vezes até o pior.

No estado do Acre não poderia ser diferente. Registros de profissionais vem sendo noticiados nos últimos dias, mostrando que esses que estão na linha de frente, no combate contra o vírus, não estão imunes e precisam dos mesmos cuidados.

Na regional do Alto Acre, recentemente dois enfermeiros testaram positivo para o covid-19 no hospital de Brasiléia, o que pode acarretar mais problemas principalmente no atendimento em setores considerados mais que essenciais.

Nesta terça-feira (19), um médico que atua no Programa Mais Médico na cidade de Xapuri, fez um vídeo e publicou em sua página no Facebook, relatando que seu teste deu positivo para covid-19. Comentou que precisava se retratar por respeito aos pacientes, equipe e todos que tiveram contato com ele.

Andrews Henrique Dias de Araújo é clinico geral e estava atendendo no posto localizado no Bairro Sibéria, do outro lado do rio Acre, na Unidade Básica de Saúde José Francisco Silva. Agora se encontra em isolamento para tratamento.

Por telefone, autorizou falar do seu caso e republicar o vídeo, onde alerta para o perigo e os cuidados que todos devem tomar; “Não tenho o porquê de me esconder, e sim de falar para os senhores o quanto esse vírus é perigoso! Estou me sentindo muito cansado e ofegante, mas, tudo irá passar! Peço oração pra todos que também estão acamados nesse momento. A vida é muito curta e preciosa pra ser desperdiçada. Se Deus quiser, irei sair dessa!”, escreveu.

Como foi noticiado nesta semana, Xapuri vem combatendo a doença e vários infectados foram curados. Durante cinco dias, não haviam sido registrados novos casos, graças ao esforço que vem sendo realizado por toda a equipe de profissionais na área de saúde.

Veja vídeo do médico.

Comentários