No dia em que o Acre registrou oficialmente quase 2, 5 mil casos de covid-19 e 73 mortes pela doença, o governador Gladson Cameli anunciou a contratação emergencial de 54 médicos para aturarem em 18 cidades do Acre. As inscrições devem ser feitas até o dia 26 de maio em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Semana passada, Cameli garantiu a contratação de 125 profissionais para diversas áreas da Saúde. No pronunciamento que fez nesta terça-feira, o governador reforçou outra vez a importância da quarentena.

“As obras dos hospitais de campanha seguem aceleradas, mas para isso tudo funcionar eu preciso de você e da sua consciência em obedecer as regras de isolamento e distanciamento social. É uma situação difícil, um sacrifício para todos nós.”

Comentários