Como divulgado no boletim parcial desta terça-feira, 19, o Acre registrou um novo recorde de testagens positivas para coronavírus em menos de 24 horas. Com 248 novos infectados pelo vírus nesta terça, o número oficial de contaminados saltou de 2.234 para 2.482 pessoas, conforme anúncio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

No Acre, até o momento, são 8.428 notificações, sendo 4.539 (53,9%) descartados e 1.407 seguem aguardando resultado de exame laboratorial por PCR. Dos 2.482 positivos no estado, 909 receberam alta, ou seja, estão curados da doença. Entretanto, 67 pacientes seguem internados, sendo 16 em UTI.

O número de óbitos pela pandemia no estado também aumentou nesta terça, 19, passando de 67 para 73. Foram registradas as primeiras mortes nos municípios de Assis Brasil e de Sena Madureira.

Os seis novos registros de morte pela Covid-19 são:

Uma mulher, cujas iniciais do nome são O. V. S., de 67 anos, que deu entrada no Pronto-Socorro no dia 16 de maio, falecendo no mesmo dia. Ela era natural de Sena Madureira e tinha problema cardíaco e hipertensão arterial.

Uma mulher, M. G. F. G., 70 anos, que deu entrada no dia 7 de maio no Pronto-Socorro e morreu nesta segunda-feira, 18, sem registro de comorbidades.

Um homem, L. A. M. N., 72 anos, tendo dado entrada no dia 28 de abril no Hospital Santa Juliana, morrendo no domingo, 17. Tinha como agravos pré-existentes pneumonia e complicações de um infarto agudo do miocárdio.

Uma mulher de 86 anos, C. S. B. R., que deu entrada no Pronto-Socorro, sem informação de data de ingresso e tendo falecido na segunda-feira, 18. Ela tinha agravos de insuficiência cardíaca congestiva.

Um homem, H. G., de 86 anos, morador de Assis Brasil que deu entrada na Unidade Mista de Saúde de Assis Brasil no dia 7 de maio. Ele faleceu nesta segunda-feira, 18, em sua residência, no município. No seu histórico de agravos há doença pulmonar obstrutiva crônica há 20 anos.

Um homem de 90 anos, F. S. B., que deu entrada no dia 17 de maio no Hospital Sansão Gomes, de Tarauacá, tendo falecido nesta segunda-feira, 18, em sua residência, no município. Ele apresentava doença pulmonar obstrutiva crônica e problemas de hipertensão arterial.

