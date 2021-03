A professora Elisangela Anastácio, de 47 anos, tenta juntar forças para superar as mortes da mãe Maria das Graças Prado de Souza, de 71 anos, no último dia 6, e do pai Edmilton Daniel de Souza, de 81 anos, na madrugada desta quinta-feira (11) para a Covid-19. O irmão dela também está internado com a doença no hospital de campanha de Rio Branco.