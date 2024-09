Conab avalia que safra 2024/2025 terá produção recorde apesar do clima

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou novas estimativas sobre a safra de soja 2024/25, trazendo previsões otimistas para a próxima safra, mesmo com as adversidades climáticas.

De acordo a avaliação da Conab, em parceria com a a consultoria Safras & Mercado, a produção de soja pode alcançar 166,28 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 12,8% em comparação com o ciclo anterior, que foi de 152,3 milhões de toneladas. Em termos de área plantada, a expectativa é de 47,4 milhões de hectares, um crescimento de 2,1% em relação aos 46,46 milhões de hectares registrados na safra 2023/24.

No Rio Grande do Sul, um dos estados chave na produção de grãos, o aumento dos custos do seguro agrícola para o milho tem incentivado a migração de áreas cultivadas com o cereal para a soja. Esse movimento eleva a expectativa de produção no estado, apesar de preocupações com o clima seco, que já atrasou o início do plantio em algumas regiões.

Além disso, a produtividade média nacional deve aumentar, passando de 3.295 quilos por hectare (54,9 sacas) para 3.642 quilos (60,7 sacas), uma recuperação importante após problemas climáticos no ciclo anterior.

Mesmo com a pressão dos preços da soja em queda no mercado interno, a cultura permanece lucrativa, com forte demanda global e alta liquidez. O crescimento do esmagamento de grãos e a expansão da produção de biocombustíveis, tanto no Brasil quanto no exterior, têm impulsionado as exportações e o mercado interno, fortalecendo o cenário positivo para a safra.

Combinando a ampliação da área plantada e o aumento da produtividade, a soja continua a ser uma das culturas mais estratégicas do agronegócio brasileiro, com expectativas de superar desafios climáticos e consolidar a posição do Brasil como um dos maiores produtores mundiais.

Fonte: Pensar Agro