O presidente do Comitê Pacto Acre Sem COVID, médico Osvaldo Leal recebeu presidente da Federação de Futebol do Acre e dirigentes de clubes, para tratar sobre a volta do futebol acreano.

Com Demóstenes Nascimento

Com a tabela definida, para o início do segundo turno do campeonato acreano, dia 16 de julho, dirigentes da federação acreana de futebol e dos clubes aguardam apenas o aval das autoridades estaduais e municipais, para a bola voltar a rolar.

Mas essa definição está longe de acontecer, por causa da pandemia do novo coronavírus, os caos continuam crescendo nas regiões do alto e baixo Acre. No fim de semana, o presidente da federação acreana de futebol, Antônio Aquino Lopes e dirigentes dos principais clubes do Acre estiveram reunidos, com o presidente do Comitê Pacto Sem Covid, médico Osvaldo Leal.

Os dirigentes entregaram ao presidente do comitê, o protocolo da CBF para a volta do futebol profissional. Antônio Aquino, disse que foi em busca de informações, ele quer saber qual a data que os clubes acreanos possam entrar em campo.

Comentários