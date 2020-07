Foram percorridos cerca de 30 km de difícil acesso, por mais de 2 horas até a margem do Rio Purus

ASCOM

Às 17h30min do domingo (12), Bombeiros Militares de Sena Madureira prestaram socorro e auxiliaram no transporte de um jovem conhecido apenas como Gerlandio (Pé de ferro) que por volta das 16h, veio a ser lançado de um cavalo e se chocou contra o tronco de uma palheira na comunidade São Miguel.

Posteriormente, foi levado, por terceiros, em uma rede até a margem do rio e transportado até onde foi encontrado pelos agentes. Foram percorridos cerca de 30 km de difícil acesso, por mais de 2 horas até a margem do Rio Purus, na comunidade Praia dos Paus.

No local, foi verificado que o acidentado estava com os quadrantes superior e inferior esquerdo sem movimentos, além disso apresentava hematomas em toda extremidade do membro superior esquerdo; deformidade na região diafragma no quadrante superior esquerdo, possível fratura e rompimento das cartilagens da V a XI costelas. Foi verificado também um edema exacerbado na região temporal e parcial parietal esquerda. O paciente intercalava estado de consciência com desmaios súbitos.

Foi decidido transportar o jovem via fluvial, vindo a ser cuidadosamente imobilizado na prancha rígida e coberto com dois cobertores a fim de evitar hipotermia. Após mais de duas horas de deslocamento, chegaram à zona urbana da cidade e encaminharam o paciente até o Pronto-socorro local, onde foi entregue com vida e estabilizado.

A missão durou de 17h30min até às 03h da manhã de segunda-feira.

