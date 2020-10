O comando do 5°BPM realizou neste dia 12 de outubro, dia das Crianças, um evento voltado aos filhos e demais parentes dos policiais do Batalhão, como parte do programa de valorização do efetivo Policial Militar, que é uma das diretrizes do comando do Batalhão.

Foram tomadas todas as medidas e cuidados necessários recomendados pelo Ministério da Saúde, como distribuição de máscaras para todos os presentes e disponibilizado álcool em gel para a higienização das mãos.

O PROERD e o Canil do 5°BPM estiveram presentes com o cão Flash e a cadela Kyra que fez a alegria da criançada durante sessão de fotos, juntamente com a doce e Gentil K9 (cão policial).

Durante a programação do dia, foram feitas várias gincanas e competições para as crianças com premiação para 1° e 2° Lugares de cada categoria. Os pais das crianças se divertiram a valer com seus pequenos, pois participaram em todas as brincadeiras ofertadas no evento.

Essa é uma forma de viabilizar a integração e harmonização entre os profissionais da Polícia Militar do Alto Acre e suas famílias. O Comando agradece a todos que participaram.

