Um carro modelo FIAT Uno, placa MZS 8047 de Rio Branco – AC, perdeu o controle da direção após estourar um dos pneus traseiros e findou capotando e deixando duas pessoas gravemente feridas.

Uma das vítimas informou que eles trafegavam sentido Brasileia/Rio Branco, quando o pneu estourou e o motorista perdeu o controle do carro.

No local do acidente, os primeiros socorros foram feitos por pessoas que passavam pelo trecho. Uma equipe do Samu foi acionada, mas até o fechamento desta matéria, às 15h50, o serviço de urgência e emergência não havia chegado ao local.

