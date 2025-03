Com vasão do Rio Acre Prefeitura de Rio Branco inicia mutirão de limpeza nos bairros afetados pela enchente

Com a vazão do Rio Acre após o transbordamento que atingiu pelo menos 40 bairros na capital acreana, a Prefeitura de Rio Branco, deu início na manhã desta segunda-feira (24), um mutirão de limpeza em 9 bairros afetados pela cheia. Na medição de hoje o nível da água atingiu 13 metros e 71 centímetros.

Tony Roque, secretário municipal de Cuidados com a Cidade, disse que esse trabalho é uma determinação do prefeito da capital Tião Bocalom. O gestor municipal delimitou que ao sinal de vazão e sem risco do fenômeno repiquete, todas as áreas deveriam passar por um processo de sanitização, principalmente as ruas e casas.

“É a determinação do nosso prefeito, já começar pelos bairros alagados. O bairro da Base foi um dos bairros, mas estamos trabalhando hoje também na 6 de Agosto, Cidade Nova, Cadeia Velha e também a curva do Rabo da Besta. Hoje em torno de 150 colaboradores ao todo, operadores, coordenadores e maquinários. Em torno de 55 máquinas, trabalhando”.

Maria Magalhães, aposentada e moradora do bairro 6 de Agosto há mais de 30 anos já vivenciou vários alagamentos do Rio Acre. Ela elogiou o trabalho de limpeza pela prefeitura.

“Estou achando bom. Porque tinha muito lixo aqui. Deu mais de uma caçamba cheia. Tinha muita lama, mas graças a Deus, o sol também, foi muito quente ontem. Aí já enxugou, mas é muito bom quando eles fazem a limpeza logo, porque quando não faz, é ruim, porque aí a gente fica aqui atribulado com tanto lixo, com tanto bagaço, mas graças a Deus que passaram a limpar. Fiquei feliz. Foi muito rápido”.

Outra boa notícia, segundo o coordenador Municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, é que o volume de água do Rio Acre não volte mais a atingir este ano, cota de transbordamento que é de 15 metros. No entanto, pontuou o oficial, que as famílias que ainda estão abrigadas no Parque de Exposições, só poderão retornar as suas casas quando o manancial alcançar a marca dos 10 metros.

“Nós descartamos nesse momento a possibilidade de um novo transbordamento. Apesar de que nós estamos entre a cota de alerta e a cota de transbordamento nesse momento, mas todos os estudos feitos pela Defesa Civil ao longo da bacia nos mostram que ainda podemos até ter oscilações positivas, porém não numa cota preocupante de ultrapassar 14 metros. Esse retorno para casa será feito mediante protocolos. Primeiramente o rio tem que estar medindo de 10 metros a menos e também antes disso restabelecer o cenário que é o que a Prefeitura de Rio Branco está fazendo agora, com a limpeza dos bairros. Nós vamos fazer também limpeza das casas, levar equipe de saúde para vistorias e fazer vistoria de segurança. Só após todo esse cenário pronto a gente leva as famílias de volta, mas isso também não deve demorar muito, algo em torno de três dias a contar de hoje”, destacou Falcão.

A princípio, os bairros que receberão os serviços de limpeza pós alagação são:

Base

6 de Agosto

Baixa da Habitasa

Baixa da Cadeira Velha

Triângulo Novo

Taquari

Cidade Nova

Alzira Cruz

Ayrton Senna

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários