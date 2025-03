Rio Acre registra 12,92 metros e segue abaixo da cota de alerta nesta terça

A Prefeitura de Rio Branco registrou uma arrecadação de R$ 213,2 milhões em impostos e transferências constitucionais nos dois primeiros meses de 2025. Os dados são do relatório resumido da execução orçamentária, que mostra o desempenho fiscal do município no período de janeiro a fevereiro.

A arrecadação de impostos municipais atingiu R$ 41,3 milhões, com destaque para o ISS (Imposto Sobre Serviços), que contribuiu com R$ 23,9 milhões, representando 58% do total. Outros impostos, como o IPTU, geraram R$ 5,1 milhões, enquanto o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) foi responsável por R$ 10,3 milhões e o ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) somou R$ 1,8 milhão.

Já as transferências governamentais totalizaram R$ 171,8 milhões, com o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) representando a maior parte, com R$ 129,6 milhões, seguido pelo ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), que gerou R$ 33 milhões, e o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), com R$ 9,2 milhões.

Do total arrecadado, R$ 34,3 milhões foram direcionados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), e outros R$ 18,9 milhões serão aplicados em educação, conforme prevê a legislação. O município recebeu R$ 39,1 milhões do Fundeb, sendo R$ 37,9 milhões provenientes de impostos e transferências, além de R$ 261 mil em rendimentos financeiros e R$ 879 mil de complementação federal.

A arrecadação de janeiro e fevereiro representa 17,4% da previsão anual de R$ 1,2 bilhões. O ISS se manteve como a principal fonte de receita própria do município, respondendo por mais da metade do valor arrecadado em impostos locais.

