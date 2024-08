Com Sula Ximenes no comando, Deracre tem obras nos 22 municípios e investimentos chegam pertos de R$ 1 bilhão

Com grandes expectativas de negócios, entretenimento e injeção na economia, o governador do Acre, Gladson Cameli, abriu oficialmente, nesta quarta-feira, 31, a programação da Expoacre Juruá, que este ano ocorre primeiro do que a feira na capital. Governo e parceiros preparam um espaço, no estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, para que os acreanos pudessem curtir, ao mesmo tempo, shows nacionais, regionais, culinária local e, claro, conhecer as empresas que geram emprego e renda no nosso estado nos mais diversos segmentos.

Com mais de 380 expositores, o governo espera atingir R$ 40 milhões em negócios diretos durante os cinco dias da segunda maior feira do estado, que segue até domingo, 4, com uma vasta programação. Esta é uma oportunidade para as empresas usarem o evento como vitrine para as negociações.

“É um momento ímpar, de união, é um momento onde toda uma sociedade, um povo determinado, iniciativa privada, poder público, poderes, estão juntos em um local para expor aquilo que temos de melhor”, destacou o governador.

Ele disse, ainda, que este é um momento de dar destaque a tudo que é produzido no Acre e chamar cada vez mais atenção de futuros investidores na região.

“O sucesso já é total. No decorrer do ano, se não mudar agendas oficiais, principalmente das áreas ambientais, nós vamos ter vários encontros aqui nessa nossa região, como já tivemos encontros de governadores. O governo não tem que lucrar, tem que criar o produto para gerar emprego e renda para o nosso povo e passar credibilidade e confiança para as pessoas”, pontuou.

O empresário Luiz Cunha, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul (Acecs), comemorou a antecipação da feira e disse que isso deve ter um impacto significativo no volume de negócios.

“Estamos com o sentimento de que essa antecipação vai trazer bons frutos, vai melhorar o resultado da nossa feira. A Expoacre Juruá já se consolidou como um grande evento empresarial, comercial aqui na região, e, com cada vez mais a adesão da população, a gente percebe o crescimento do público a cada ano que passa”, reforçou.

O diretor superintendente do Sebrae e vice-presidente da Federação do Comércio (Fecomércio), Marcos Lameira, frisou que o governo do Estado tem trabalhado de mãos dadas com as instituições, associações, federações e iniciativa privada para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

“Esse é o objetivo do governador, afinal de contas ele tem a necessidade de entender as necessidades das pessoas, ele busca isso. E essa parceria dá continuidade aqui, porque em Rio Branco essa parceria existe há muito tempo”, pontuou.

E logo em seguida, o governador completou dizendo que tem mantido seu foco, que é pensar em como será o Acre do amanhã. “Todos os nossos hotéis estão lotados, então você que pensa em investir, chegou a hora”, encorajou o chefe de Estado.

O presidente da Fecomécio, Leandro Domingos, disse ainda que esse é um trabalho que envolve muitas mãos somadas com o apoio incondicional do governo.

“Aqui nós temos a oportunidade de trabalhar o desenvolvimento da economia, social e também o congraçamento político. Aqui é um lugar que temos de tudo e a sociedade é quem ganha com isso. Nós estamos em um espaço de exposição, que é um showroom, que traz os produtos para expor e os negócios, pode ter certeza, acontecerão a médio prazo. Mas, o turismo e a área de alimentação já tem um retorno muito rápido”, enfatizou ao reafirmar que o sistema Fecomércio, em parceria com o governo do Estado, tem planos para expandir ainda mais os setores de turismo e economia do Acre.

O governador aproveitou para visitar os estandes da iniciativa privada, federações, associações e das diversas secretarias do Estado.

Cobertura

A Agência de Notícias do Acre é uma das principais ferramentas de transparência e exposição das ações do governo do Estado. Gerenciado pela Secretaria de Comunicação (Secom), o site tem a publicação diária média de 20 notícias, veiculando ações variadas nas áreas de educação, saúde e políticas públicas.

E, durante o evento, para destacar todos os detalhes da Expoacre Juruá, a comunicação estadual preparou um hotsite que concentra todas as notícias e principais informações sobre o evento.

Além das notícias no hotsite, a Secom também conta com uma ampla cobertura em outras plataformas, como transmissões ao vivo e reportagens diárias nas rádios públicas Aldeia FM e Difusora Acreana AM.

Por meio do canal oficial do governo do Acre no YouTube, a população pode visualizar em tempo real shows, desfiles e outras atividades, além de experimentar uma participação ativa nas redes sociais, com fotos e vídeos em plataformas como Facebook, Instagram e Twitter.

Programação

Quarta-feira, 31 de julho

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá

20h – palco principal

20h – prova equestre três tambores

20h a 0h – palco alternativo

23h – show Murilo Huff

0h – fechamento dos estandes de exposições

3h – encerramento de todas as atividades do dia

Quinta-feira, 1º de agosto

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá

20h a 0h – palco alternativo

20h – Solenidade de abertura das provas de rodeio na arena de rodeio

20h30 – Show gospel banda Som e Louvor (palco principal)

0h – fechamento dos estandes de exposições

3h – encerramento de todas as atividades do dia

Sexta-feira, 2 de agosto

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá

20h – palco principal

20h a 0h – palco alternativo

23h – Show Raquel dos Teclados

0h – fechamento dos estandes de exposições

3h – encerramento de todas as atividades do dia

Sábado, 3 de agosto

17h – Casamento coletivo;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá

20h – Palco principal

20h – Prova classificatória do rodeio

20h a 0h – palco alternativo

21h – Pesagem dos lutadores do Nauas Combat

0h – fechamento dos estandes de exposições

3h – encerramento de todas as atividades do dia

Domingo, 4 de agosto

9h – Tradicional Cavalgada

15h – Prova equestre laço em dupla

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá

20h – palco principal

20h – Prova classificatória do rodeio

20h a 0h – palco alternativo

23h – Show Manu Batihdão

0h – fechamento dos estandes de exposições

3h – encerramento de todas as atividades do dia.

Fonte: Governo AC