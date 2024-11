Com oito clubes, Campeonato Acreano 2025 já tem data de início definida; veja detalhes

As oito equipes irão jogar entre si em um turno único e os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais. O primeiro colocado enfrenta o 4º e o 2º joga contra o 3º em duelos únicos

Com Manoel Façanha

A data para o início do Campeonato Acreano de 2025 já tem data definida. A Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) definiu que o campeonato inicia no dia 25 de janeiro, com dois jogos: Independência x Vasco, Rio Branco x São Francisco.

Os dirigentes dos clubes profissionais do Acre estiveram reunidos na tarde dessa terça-feira (19), na sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC), anexa ao estádio Florestão, para o primeiro encontro arbitral do 37º Campeonato Acreano de Futebol Profissional da 1ª Divisão. O torneio terá a participação de oito equipes (Independência, Humaitá, Galvez, Vasco da Gama, Rio Branco, São Francisco, Plácido de Castro e Adesg) e começa no dia 25 de janeiro, com a realização de uma rodada dupla no estádio Florestão: Independência x Vasco da Gama (15h) e Rio Branco x São Francisco (17h).

Regulamento

Conforme aprovado pelos clubes na primeira reunião do arbitral, o Campeonato Acreano será disputado num único turno. Os quatro melhores avançam no torneio para decidir o título no sistema olímpico (semifinal e final). De acordo com o diretor do Departamento Técnico da FFAC, Leandro Rodrigues, as semifinais e final serão disputadas em jogo único.

Jogos serão às quartas e sábado

Por unanimidade, os dirigentes de clubes aprovaram que as partidas do estadual 2025 serão disputadas às quartas-feiras e aos sábados. Um total de 31 jogos serão disputados de 25 de janeiro até o final do mês de março ou início do mês de abril.

O torneio será disputado no Florestão, Florestinha e ainda na Arena da Floresta, mas para jogar neste último precisará de um entendimento entre a FFAC e o Governo do Estado.

Rebaixamento

Os dirigentes aprovaram que os dois piores classificados serão rebaixados para a segunda divisão, competição programada para o segundo semestre de 2025. No entanto, a condição de rebaixado ainda dependerá da quantidade de times confirmados na segunda divisão. Caso seja com seis times ou mais, serão duas vagas para o acesso – e dois rebaixados na elite. Caso tenha cinco times ou menos, apenas uma equipe sobe de divisão e uma será rebaixada na primeira.

