Com o presidente nacional do Solidariedade, Israel Milani discute os rumos do partido para 2022

O presidente do Solidariedade no Acre, Israel Milani, se reuniu nesta terça-feira (18) com o presidente do nacional da sigla, o deputado federal Paulinho da Força Sindical (SD/SP). Na pauta, as eleições de 2022. Além de Paulinho, o primeiro-secretário, Luiz Adriano, também participou do encontro.

O Solidariedade vem trabalhando no Acre para chegar em 2022 bem estruturado nos 22 municípios. O Partido tem a deputada federal Vanda Milani como uma das mais fortes representantes do Acre em Brasília.

Há um movimento nos municípios acreanos, liderados inclusive por prefeitos com Tanízio de Sá, de Manoel Urbano, para que Vanda Milani dispute uma cadeira no Senado Federal. O nome de Israel Milani, que é secretário de Estado de Meio Ambiente, também é cotado para uma vaga na Câmara Federal.