Tudo parecia normal no patrulhamento realizado na manhã desta quinta-feira,14, pelo Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) nos ramais que compreendem o percurso entre Senador Guiomard, Plácido de Castro e região de Capixaba. Mas uma situação diferente mudou os rumos do dia.

Os policiais do plantão se depararam com uma família que vinha da zona rural de Capixaba com uma grávida em trabalho de parto. O veículo que os conduzia estava quebrado no meio de um ramal, sem combustível para prosseguir.

De acordo com o delegado Rêmulo Diniz, a família tinha como destino a capital, Rio Branco, para a realização do parto mas, devido às condições, estava impedida de prosseguir. “Essa era uma região em que estávamos fazendo bloqueio de veículos roubados, quando nos deparamos com a família. A viatura do Gefron conduziu a gestante e uma acompanhante até o Hospital de Senador Guiomard, onde o parto foi realizado”, explicou.

O delegado ainda destacou que a mãe e a criança estão bem e receberam os devidos cuidados dos profissionais do hospital. “Graças a esse patrulhamento feito pelo Gefron foi possível que ela tivesse esse filho em um hospital com as condições adequadas e não em um ramal, já que o carro estava quebrado e sem combustível” afirmou.

