Com morte de Flaviano, Vagner Sales assume presidência do MDB no Acre

A morte de Flaviano Melo, um dos principais líderes políticos do Acre, trouxe mudanças imediatas na estrutura do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no estado. Vagner Sales, conhecido como o “Leão do Juruá”, assume a presidência da Executiva Estadual do partido. Sales ocupava anteriormente o cargo de vice-presidente e agora herda a missão de liderar a legenda no Acre.

Vagner Sales, que já possui uma trajetória política consolidada sendo duas vezes ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, assume o comando com a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho do partido e reerguer o partido no cenário político local.

Em nota divulgada mais cedo à imprensa, Vagner, já assinado como presidente da sigla, afirmou que Flaviano Melo seguiu a linhagem de líderes como Oscar Passos, Raimundo Melo, Rui Lino e Nabor Júnior, mantendo o partido como uma força independente e autônoma. Segundo o ex-gestor, a condução política de Flaviano na sigla, sempre foi baseada em princípios próprios e com a mente voltada para o bem comum, uma marca registrada de sua gestão.

O velório de Flaviano Melo terá início nesta sexta-feira, 22, às 23h, no Palácio Rio Branco, localizado na capital. Amigos, familiares e lideranças políticas devem comparecer para prestar as últimas homenagens ao ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-senador e ex-governador.

O sepultamento está marcado para este sábado, 23, às 16h, no Cemitério São João Batista. Flaviano Melo deixou um legado de décadas na política acreana, sendo reconhecido como um estrategista e figura central na construção do MDB no estado.

