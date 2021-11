Com maior rejeição em pesquisa, Jorge Viana ainda é esperança do PT no Acre

O ex-senador e governador do Acre, Jorge Viana, foi citado na pesquisa divulgada pela empresa Delta, neste final de semana (14), juntamente com outros 7 possíveis pré-candidatos ao governo do Acre, no pleito de 2022.

O destaque nessa pesquisa, ficou para o político que já comandou o Acre e teve uma carreira política sólida como governador. Antes, passou pela prefeitura da Capital se elegendo em 1992. Em 1998, foi eleito para o primeiro mandato de governador e se reelegeu em 2002.

Devido sua administração ter sido considerada boa para os acreanos, em 2010, foi eleito senador, mas, não conseguiu sua reeleição em 2018, impedindo sua volta para Brasília (DF).

Neste meio tempo, com a pífia administração do Acre pelos seus sucessores, se viu o declínio do Partido no estado e até no País. Segundo os analistas políticos do Acre, o apoio ao ex-presidente Lula, é um dos fatores que pode estar prejudicando candidaturas pelo País.

No Acre, na pesquisa divulgada, no quesito ‘espontânea’, Jorge ainda aparece em segundo lugar, com 6,01%, contra 21,86% de Gladson Cameli. Nos dois quesitos seguintes, sequer aparece.

Já no quesito rejeição nas três primeiras colocações, Jorge Viana aparece em primeiro lugar, com 22,18%, seguido do senador Sérgio Petecão (18,72%) e deputado federal Flaviano Melo, em terceiro lugar com 9,23%.