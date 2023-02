Com golaço do meio de campo, Dortmund passa pelo Bochum e avança na Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund dominou o Bochum na etapa inicial, sofreu um susto no início do segundo tempo e confirmou a classificação na Copa da Alemanha com uma vitória por 2 a 1, fora de casa. O gol do triunfo foi marcado por Marco Reus, mas o lance de placa do jogo saiu dos pés de Emre Can, que anotou um golaço do meio de campo.

Com a vitória, os Aurinegros fecham as oitavas de final e se qualificam como o último classificado para as quartas. Pelo Campeonato Alemão, Dortmund retorna a campo no sábado, 11, contra o Werder Bremen, enquanto o Bochum visita o Bayern de Munique, no mesmo dia.

Domínio visitante recompensado no fim

O Borussia Dortmund ignorou o fator casa e começou a partida buscando o campo de ataque, sem dar respiro ao Bochum. Os Aurinegros quase marcaram um gol relâmpago antes do relógio completar a primeira volta, mas Riemann salvou a cabeçada de Marius Wolf, em cima da linha.

Os visitantes permaneceram com a postura ofensiva e verticalizando suas jogadas no campo de ataque. Aos 17, o goleiro do Bochum voltou a interceptar uma bola que tinha como destino às redes. Bynoe-Gittens surgiu por trás da marcação e aproveitou cruzamento para mandar de primeira. A joia inglesa só não contava com uma grande defesa com os pés, de Riemann.

Com o passar do tempo, o Borussia perdeu a intensidade apesar de manter o controle da partida e não sofrer riscos, Os lances mais perigosos vieram de finalizações de fora da área de Jude Bellingham e Julian Brandt.

Quando a partida caminhava para um primeiro tempo de domínio aurinegro, mas sem gols, um lance, no mínimo inusitado, movimentou o placar. O goleiro Riemann abandonou a meta e mandou para a frente. Emre Can ficou com a sobra, no meio do campo, e chutou quase desequilibrado, a bola apesar de pouca força não teve obstáculos e cruzou a linha vagarosamente.

Susto no início, classificação no fim

A partida, que não oferecia riscos para o Dortmund nos primeiros 45 minutos, voltou completamente diferente na segunda etapa. O Bochum aproveitou dois cochilos da defesa aurinegra para flertar com o empate.

Logo aos três, Asano partiu livre em velocidade e tentou tocar na saída de Kobel, mas o goleiro do Dortmund salvou. No lance seguinte, a jogada se repetiu e desta vez Adjej ficou cara a cara com o goleiro suíço e tentou o drible e perdeu outra grande oportunidade.

Apesar das melhores chances, o Bochum não conseguia dominar a partida e agredia em ataques esporádicos. Aos 17, o destino voltou a sorrir para os donos da casa, que desta vez não desperdiçaram. Losilla bateu da entrada da área e a bola explodiu no braço de Bynoe-Gittens. O pênalti marcado foi convertido com tranquilidade por Kevin Stöger, que deixou tudo igual.

Com o gol, os donos da casa tentaram crescer em volume e domínio de campo, mas a estratégia saiu pela culatra. Aos 25, a defesa do Dortmund saiu rápido e acionou Jude Bellingham livre em direção ao gol, o meia inglês não foi egoísta e rolou para Marco Reus empurrar para a meta vazia.

De volta à frente do placar, o Borussia ligou o sinal de alerta para não repetir os mesmos erros. O time aurinegro manteve a bola nos seus pés e só não conseguiu segurar a bola nos minutos finais. Apesar disso, a defesa segurou bem o abafa do Bochum e garantiu a classificação para a próxima fase.

