Demanda aumentou por causa da dengue e Covid-19, além de outras patologias. Doadores têm comparecido, mas demanda alta preocupa.

Por Alcinete Gadelha

Com aumento nos casos de dengue, Covid-19 e outras patologias que necessitam da doação de sangue, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) está convocando doadores para garantir a manutenção do estoque.