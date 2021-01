A informação foi confirmada pela gerente do Núcleo do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles. Segundo gestora, o avião que vai levar as doses para essas duas cidades deve chegar nas primeiras horas de quarta.

Com as pistas de pouso em manutenção e interditadas pela Agência Nacional de Aviação (Anac), as cidades de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, no interior do Acre, só devem receber o primeiro lote de doses da CoronaVac, vacina contra a Covid-19, nesta quarta-feira (20).

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) informou que as obras devem durar três meses, contando desde quando foi dada a ordem de serviço. Além da recuperação das pistas, é feita também limpeza da vegetação ao redor das áreas de pouso e construção de cercas, seguindo o padrão Anac.

Em dezembro do ano passado, a Anac determinou a suspensão de voos para as cidades devido às más condições das pistas de pouso. As cidades são isoladas com acesso apenas por barco ou avião.

Depois de mais de um mês que as pistas de pouso das cidades Porto Walter e Marechal Thaumaturgo foram interditadas pela Agência Nacional de Aviação (Anac), o governo do Acre deu ordem de serviço para o início das obras no último dia 8 de janeiro. A obra está orçada em R$ 4 milhões.

Após a chegada da vacina em Rio Branco, o governo do Acre fez um ato solene na manhã desta terça (19) para vacinar os primeiros profissionais de Saúde. Os perfis escolhidos foram de pessoas que prestam um serviço importante no estado e representam todos os profissionais de saúde. Foram escolhidos: uma técnica de enfermagem, duas enfermeiras, sendo uma indígena, e um idoso morador do Lar Vicentinos, que também foi vacinado. O estado recebeu 40.760 vacinas, que incluem primeira e segunda doses.

A primeira remessa recebida nesta terça (19) vai imunizar, segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), 19.402 pessoas do público-alvo. O grupo prioritário é formado por:

Logo após a cerimônia, a Saúde do Acre informou que as doses já começaram a ser distribuídas e escoltadas pelo Grupo Especial de Fronteira do Acre (Gefron) até os municípios. Um helicóptero vai levar as doses do imunizante para as cidades isoladas, como Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

A capital acreana, Rio Branco, inicia o processo de imunização com profissionais do pronto-socorro, Instituto de Traumatogia e Ortopedia do Acre (Into-AC), Unidade de Referência de Atenção Primária (Urap) Maria Barroso, localizada na Baixada da Sobral, e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).