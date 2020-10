Ac24horas

Uma unidade móvel do Hospital de Amor – Instituto de Prevenção ao Câncer de Rio Branco – está fazendo atendimentos em Xapuri no decorrer desta semana.

A ação é resultado de uma parceria firmada com o município no começo do ano para a realização de exames gratuitos de prevenção do câncer de mama e de colo do útero.

Os atendimentos em Xapuri ocorrerão até o próximo dia 19, com a realização de 42 mamografias e 34 exames de Papanicolau por dia, segundo a direção de Atenção Básica em Saúde do município.

As pacientes que estão sendo atendidas nesse momento fizeram agendamento prévio por meio de Agentes Comunitários de Saúde antes da chegada da pandemia.

_________________

Após atender Xapuri, a carreta do Hospital de Amor seguirá para os municípios de Epitaciolândia e Brasiléia. Futuramente, a unidade irá também ao município de Assis Brasil.

_________________

No último fim de semana, os quatro municípios do Alto Acre realizaram a segunda edição do leilão Direito de Viver na regional. O evento arrecadou mais de R$ 600 mil em prol da instituição.

De acordo com a direção do Hospital de Amor em Rio Branco, o Acre tem, atualmente, mais de 800 pacientes realizando tratamento oncológico nas unidades de Porto Velho (RO) e de Barretos (SP).

Comentários