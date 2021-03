De acordo com o policial civil Alexandre Carlos Vasconcelos, piloto responsável pelo helicóptero Harpia 04, do Estado, a transferência foi realizada na tarde de segunda-feira, 22.

“Estamos realizando essas remoções diariamente. Geralmente as demandas não são programadas, por isso estamos sempre a postos, prontos para as missões”, explicou Vasconcelos.

O Ciopaer foi implantado no Acre em setembro de 2009, e em 2019 a frota se triplicou. O governador Gladson Cameli foi o responsável pelos trâmites que garantiram a aquisição de novas aeronaves para o centro. Somente este ano, no período de janeiro até março, foram transportados 48 pacientes pelo Ciopaer, sendo 23 de Cruzeiro do Sul e 25 das regiões do Alto Acre e Baixo Acre.

O Acre possui uma das maiores frotas de aeronaves estatais da Amazônia. As quatro aeronaves garantem a agilidade no socorro aos cidadãos dos municípios isolados, como: Marechal Thaumaturgo e de Porto Walter, ambos no Vale do Juruá, ou de Jordão, no Vale do Purus.