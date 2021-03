No final da tarde desta terça-feira, 23, um fato inesperado aconteceu na altura do quilômetro 3 da BR 317, sentido Epitaciolândia à capital Rio Branco. Uma camionete modelo Toyota Hilux, tipo boiadeiro, tombou às margens da rodovia após tentar realizar manobra.

Segundo apurado no local pelo jornalista Almir Andrade, o condutor do veículo tentou entrar em uma via que daria acesso ao local onde entregaria os animais, quando os pneus do lado esquerdo do veículo caíram em uma pequena grota, e com o peso dos bois, tombou.

O motorista saiu ileso, assim como os animais que vinham na gaiola do veículo, o fato resultou somente em prejuízos materiais. Uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar esteve presente no local colhendo as informações e realizando os trabalhos de praxe.

