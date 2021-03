A primeira a ser transferida da cidade, que é uma das mais isoladas do Acre, foi uma mulher de 52 anos. Ela estava com 75% da saturação e usando 15 litros de oxigênio, mas não foi intubada. Depois, outras duas mulheres e um homem de Santa Rosa do Purus foram levados para a capital.

Nove pacientes com necessidade de atendimento hospitalar foram transferidos, nessa terça-feira (23), de cidades no interior do Acre para hospitais da capital, Rio Branco. Desses, sete estão com Covid-19, sendo que dois foram transferidos já intubados.

Além do resgate de pacientes com a Covid-19, as equipes do Samu também fazem a transferência de pessoas que estão com outros problemas de saúde. Foi o caso de dois bebês recém-nascidos em Brasileia que foram levados de helicóptero para Rio Branco, um com infecção generalizada e outro prematuro, com necessidade de ser colocado em incubadora.

O médico Pedro Pascoal, que acompanhou algumas dessas transferências, informou que, em relação aos pacientes com Covid, a medida é preventiva. Segundo ele, as unidades de saúde no interior do estado não possuem estrutura adequada para atender essas pessoas.

“A gente está fazendo das tripas coração para tentar acolher todos. Estamos com projeto de ampliação de leitos, com programação de nos próximos dias estar efetivando, inicialmente, pelo menos, seis leitos de UTI no Alto Acre, tentando expandir para 10 num segundo momento e colocar capacidade máxima, que são 20 leitos de UTI. De uma certa maneira, a gente sabe que os interiores não têm estrutura, os colegas médicos e equipes de saúde se esforçam para estabilizar o paciente, da maneira como eles podem, e a resolutividade acaba sendo na capital”, afirmou.

Pascoal informou ainda que o maior problema do estado hoje é com relação à recursos humanos, muito além de equipamentos. Porque, segundo ele, os trabalhadores de saúde estão trabalhando no limite.

“Nós estamos conseguindo ampliar leitos de enfermaria, com certa dificuldade nos de UTI, mas nosso maior problema hoje não é equipamento e sim RH, todo mundo exausto, equipe de saúde no limite, não acabou a primeira onda e já começou a segunda.”

Alerta sobre falta de oxigênio