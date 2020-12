O corpo de um homem, de identidade não revelada, encontrado sem vida na zona rural de Porto Acre, foi removido para o IML de Rio Branco, na manhã deste domingo (13), com apoio do helicóptero HARPIA 04, do Centro Integrado de Operações Aéreas, o CIOPAER, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre.

O apoio aéreo foi solicitado pela Polícia Técnica, depois de o Políciamento na região informar que a ponte no ramal Boa União está danificada, impossibilitando a passagem de veículos. A coordenação do CIOPAER elaborou o plano de vôo e decolou do aeroporto da capital levando uma equipe da Polícia Técnica.

Na localidade, os peritos realizaram os serviços de praxe e o corpo foi traslado para Rio Branco. O pouso aconteceu nas imediações do estádio Arena Acreana.

